Spice Girlsistä tuttu laulaja esiintyy UMK:ssa

Elina Laurila Aamulehti

1990-luvun suosikkityttöbändistä Spice Girlsistä tuttu Melanie C esiintyy Uuden Musiikin Kilpailussa maaliskuun alussa. Illan tähti on Suomen euroviisuedustajaksi valittu Saara Aalto, jolle UMK:ssa valitaan kilpailukappale, mutta suorassa lähetyksessä nähdään myös vierailevia artisteja.

Spie Girlsistä tuttu Melanie C on tyttöbändiaikojensa jälkeen tehnyt soolouraa. Hän on julkaissut seitsemän sooloalbumia.

Suorassa tv-lähetyksessä Saara Aalto esittää kolme kappaletta, ja yksi niistä valitaan hänen kilpailukappaleekseen Lissabonin euroviisuihin.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali järjestetään 3.3.2018.