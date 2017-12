Solsidanissa huumori ja kiusallisuus ovat tasapainossa – Suositusta tv-sarjasta voi sittenkin tehdä kelpo komediaelokuvan

Kari Salminen

Jos formaatti on niin menestynyt kuin Solsidan eli Onnea etsimässä oli Ruotsissa ja muissakin Pohjoismaissa, kai siitä piti suomalainen versio tehdä. Draamakomedian kotimainen tulkinta Onnela on jo pyörinyt C More -suoratoistopalvelussa. Keväällä se esitetään MTV3-kanavalla.

Mutta ennen sitä on vuorossa Solsidan-elokuva, joka saapui jo joulukuun alussa ensi-iltaan ruotsinkielisillä alueilla.

Taustat tarjosi viisi kautta pyörinyt tv-sarja. Solsidan on valoa, varjoa ja naurua sisältävää tarinaa vajaaseen neljänkympin ikään ehtineistä pareista, joilla on kriisinsä ja huolensa mutta myös hyvät hetkensä. Jos Alex ja Anna, Fredde ja Mickan sekä Ove ja Anette ovat ennestään tuttuja, elokuva on nostalginen kotiinpaluun tuokio.

Elokuva on päätös saagalle, jossa lämpimät tunteet, kiusalliset hetket, erikoisuuteensa juuttuneet ihmiset ja arkiset tapahtumat risteilevät. Yksillä on parisuhde kriisissä, toisilla on ongelmia sukupolvien kuilun kanssa, kolmannet haluavat hankkia lapsia.

Pidennetty tv-sarjan jakso

Saippuoidussa elokuvassa elämän epävarmuudet ja huolet sattuvat ja itkettävätkin, mutta sitten iskee vapauttava nauru. Kokonaisuus on siitä ovela, että se kykenee esittelemään hahmot heti uusiksi. Luonteet, kummallisuudet ja jämähtämiset käyvät jo alussa selville, ja sen jälkeen voidaankin mennä turvallisille urille.

Solsidan on verevöitetty ja pidennetty tv-sarjan jakso elokuvateattereissa. Esittelyssä on ruotsalainen keskiluokka. Joillakin on vain liikaa, toisilla liian vähän ja kolmansilla sopivasti rahaa. Pinnallisuuden ja syvällisyyden vuoristorataa mennään.

Aivan kauheasti ei voi moittia käsikirjoitusta, jossa Che Guevara ja Pokémonit menevät iloisesti sekaisin.

Melkein onnistuu

Television komediasarjasta on hankala tehdä elokuvatulkintaa. Solsidan melkein onnistuu tempussa.

Käsikirjoitus on vitsien ja sketsien ulkopuolellakin jonkinlainen tietokoneella muotoiltu kaavaviihdetapaus. Muodollinen puhtaus kertoo, että nyt on oikein keskitytty tuottamaan kokemus, joka sekä tyynnyttää että häiritsee sopivassa suhteessa.