Sirkuksessa saa rauhassa olla outo – Tamperelainen Sirkus Faktori tarjoaa ammattilaisille tiloja ja aloittelijoille vertaisohjausta

Stina Alapirtti Aamulehti

Lielahden Kuivaamon tehdashallissa roikkuu metallinuora, jonka päällä taiteilee vuoroin vatsallaan ja vuoroin selällään Vilhelmiina Sinervo. Hän temppuilee löysällä nuoralla taustamusiikkinaan Suvi Linnovaaran saksofonistaan taikomat sävelkulut.

Linnovaaran ja Sinervon musiikkia ja sirkusta yhdistävä projekti on nimeltään Vilus. Lielahden Kuivaamolla he ovat residenssivieraina, eli harjoittelemassa ilmaiseksi Kuivaamon hallissa.

–Pidän sirkuksessa siinä, että siinä saa olla vähän outo. Olin juuri kiertueella ja tajusin, että kaikki alalla ovat vähän outoja. Sitä ei tarvitse peitellä, Vilhelmiina Sinervo kertoo.

–Ja minua sirkuksen kanssa työskentelyssä kiehtoo se, että oma outouteni pääsee käyttöön. Sirkus on tavallaan fantasia tai utopia, ja on kiehtovaa, että saan olla osa sitä, Suvi Linnovaara sanoo.

Tampereelta maailmalle

28-vuotias Sinervo ja 29-vuotias Linnovaara tutustuivat opiskellessaan molemmat Pariisissa keväällä 2015. Yhteinen projekti heillä on ollut tämän vuoden tammikuusta lähtien.

–Olemme itse asiassa käyneet Tampereen yhteiskoulun lukiota samaan aikaan, mutta emme silloin vielä tunteneet toisiamme, Linnovaara kertoo.

Sinervo on kotoisin Tampereelta ja Linnovaara Lempäälästä.

Kuivaamolla he harjoittelevat viisi päivää. 30. elokuuta he esittävät harjoituksen tuloksia kaikille avoimessa demonäytöksessä. Myöhemmin heidän tavoitteensa on jatkaa yhteistyötä, myös muiden taiteenalojen kanssa.

Vapaata tilaa

Tamperelainen Sirkus Faktori tarjoaa sirkusammattilaisille mahdollisuuden residenssiin useamman kerran vuodessa. Käytännössä ryhmät tai yksittäiset ammattilaiset hakevat residenssiä, ja sen saaneet harjoittelevat ilmaiseksi Kuivaamon tiloissa.

Faktorin hallituksen jäsen Reija Tapaninen kertoo, että majoitusta tai palkkaa työskentelystä Faktori ei pysty tarjoamaan.

Vapaa tila harjoitteluun on tärkeää, sillä sirkuksen tekeminen vaatii usein paljon tilaa ja esimerkiksi kiinnityspisteitä välineille. Jos tilan saakin, sitä ei välttämättä saa käyttää kuin pari tuntia kerrallaan.

Residenssi mahdollistaa pitkäjänteisemmän työskentelyn.

Kuvataide ja sirkus yhdistyvät

Kolmas tämänhetkinen residenssitaiteilija Henna Lapinlampi on jäsenenä Sirkus Faktorin kuusihenkisessä hallituksessa. Hakuprosessi oli silti samanlainen kuin muillakin hakijoilla.

Lapinlammen lajeja ovat vanteet ja kuvataide. Hän yhdistelee niitä tekemällä taidetta niistä jäljistä, joita vanteesta jää.

–Tähän mennessä olen pääasiassa käyttänyt hiiltä, mutta kokeilen nyt myös maaleilla ja pastelleilla, kun on vihdoinkin tilaa sotkea.

Esityksen lisäksi Lapinlammen projekti sisältää videota, näyttelyn ja työpajoja.

Nykysirkukselle on muutenkin Lapinlammen ja Tapanisen mukaan tyypillistä se, että se yhdistelee muitakin taiteenlajeja, esimerkiksi tanssia tai kuvataidetta.

–Minunkin työni on esillä taidegallerioissa tai museoissa, ei niinkään näyttämöllä, Lapinlampi sanoo.

Kapea leipä

Lapinlampi on tullut Kuivaamolla Sloveniasta, missä hän oli esiintymässä ja opettamassa. Kotiin hän on tullut puoli kolmen aikaan yöllä.

Sirkusammattilaisen leipä on pieninä palasina maailmalla.

Vilhelmiina Sinervo kertoo, että sirkuksella kyllä elää, mutta silloin täytyy olla valmis työllistämään itsensä ja menemään sinne, missä töitä on.

–Minua matkalaukkuelämä kiehtoo. Tämä on ensimmäinen kokemukseni sirkuksesta, aiemmin olen soittanut teattereissa ja bändeissä ja opettanut saksofonin soittoa, Linnovaara sanoo.

Harrastajamäärät kasvussa

Sirkuksen harrastajamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Tampereella toimii tällä hetkellä kolme sirkusopetusta antavaa paikkaa ja lisäksi Faktori, joka keskittyy tilojen antamiseen ammattilaisille. Lisäksi Faktori järjestää avoimia harjoituksia, jotka eivät kuitenkaan sisällä opetusta.

Myös suomalaisia sirkusammattilaisia on jatkuvasti enemmän. Moni suomalainen lähtee opiskelemaan sirkusta ulkomaille, niin kuin esimerkiksi Pariisissa opiskellut Vilhelmiina Sinervo.

–Meistä oli tärkeää tarjota kohtaamispaikka ammattilaisille. Avoimissa harjoituksissa käy noin 30 ihmistä viikossa, eikä niissä tarvitse osata mitään, sanoo Tapaninen.

Myöhemmin syksyllä residenssivieraiksi saapuu esimerkiksi nuoria jonglööraajamiehiä ja sirkusta tekeviä pariskuntia.

Residenssivieraiden demonäytös Kuivaamolla 30.8. kello 16.30.