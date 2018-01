Sillan esitysaika muuttuu tällä viikolla – Nämä viisi asiaa sinun pitää tietää menestyneimmästä skandidekkarisarjasta

Elina Laurila Aamulehti

Uusi vuosi toi tullessaan televisioon sknadinaavisten rikossarjojen suurimman ja kauneimman, Sillan. Katsojat ovat suhtautuneet sarjan alkamiseen ristiriitaisiin tuntein. Uutta kautta on jo odotettu, mutta samalla murehditaan jo sarjan päättymistä. Juuri alkaneen neljännen kauden on nimittäin ilmoitettu olevan sarjan viimeinen.

1. Skandinavian menestynein dekkarisarja

Vuonna 2011 alkaneessa ruotsalais-tanskalaisessa rikossarjassa Kööpenhaminan ja Malmön poliisit ratkovat rikoksia yhteistyössä. Sarjan keskeinen hahmo on Sofia Helinin esittämä Saga Norén, vähintäänkin haastava persoona, mutta lahjakas poliisi.

Sarjan kahdella viimeisellä kaudella hänen aisaparinaan on ollut tanskalaispoliisi Henrik Sabroe (Thure Lindhardt).

Sarjan nimi viittaa Ruotsin Malmön ja Tanskan Kööpenhaminan välillä kulkevaan Juutinrauman siltaan.

Jens Juncker / Yle Kuvapalvelu

Silta on ollut nordic noirin yksi suurimmista kansainvälisistä menestyksistä, ellei suurin. Sen oikeudet on myyty miltei 200 maahan.

Siitä on tehty myös amerikkalaisversio The Bridge, jota Suomessa on seurattu Foxilla. Sen tapahtumat sijoittuivat Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle.

Brittiläis-ranskalainen versio The Tunnel taas sijoittuu Englannin kanaalin alittamaan eurotunneliin.

2. Sagan aisapari vaihtui erimielisyyksien seurauksena

Sillan kahdella ensimmäisellä kaudella Sagan työparina oli kööpenhaminalaispoliisi Martin Rohde, jota näytteli Kim Bodnia.

Bodnia kuitenkin jättäytyi pois sarjasta ennen kolmatta kautta. Syyksi kerrottiin, että hän ei ollut tyytyväinen siihen, mihin suuntaan hänen roolihahmonsa kehittyi.

Martinin hahmo joutui toisen kauden lopuksi vankilaan poikansa murhaajan murhasta.

Myöhemmin tanskalaisnäyttelijä on kertonut myös, että yksi syy hänen lähtöönsä sarjasta oli se, ettei hän pitänyt työskentelemisestä Etelä-Ruotsissa lisääntyneen antisemitismin takia. Bodnia on juutalainen.

3. Henrikin elämässä on ollut kauhea tragedia

Kolmannen kauden alussa Saga sai uuden työparin tanskalaispoliisi Henrik Sabroesta (Lindhardt).

Jos et ole vielä katsonut aiempia kausia, lopeta lukeminen tähän, sillä luvassa on juonipaljastuksia.

Jens Juncker / Yle Kuvapalvelu

Kolmannella kaudella paljastui, että Henrikin kanssa tämän kotona touhuileva perhe olikin ryhmä pelkkiä aaveita: hänen vaimonsa ja tyttärensä olivat kadonneet vuosia sitten. Nähtäväksi jää, ratkeaako myös tämä Henrikin henkilökohtaisen elämän tragedia ennen kuin sarja päättyy lopullisesti.

4. Esitysaika muuttuu tällä viikolla

Sillan neljäs kausi alkoi uudenvuodenpäivänä eli viime maanantaina. Tästä viikosta lähtien Siltaa esitetään kuitenkin sunnuntaisin, kuten on totuttu. Toinen jakso tulee siis TV1:ltä sunnuntaina 7.1. klo 22.

Seuraava muutos ohjelman esittämisessä on presidentinvaalisunnuntaina 28.1. Tuolloin vuorossa oleva kauden viides jakso esitetään poikkeuksellisesti TV2:lla. Lähetysaika on sama.

Jens Juncker / Yle Kuvapalvelu

Sarjaa esitetään Suomessa samassa aikataulussa Ruotsin SVT:n kanssa.

5. Mistä näkee aiemmat kaudet?

Yle uusi sarjan kolme edellistä kautta ennen uuden kauden alkua. Kolmannen kauden kaksi viimeistä jaksoa ovat vielä muutaman päivän katsottavissa Yle Areenassa.

Sillan aiempia kausia pääsee katsomaan myös esimerkiksi Netflixissä ja C Moressa.