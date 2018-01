Siepakat valittiin Pispalan Sottiisin vuoden kansantanssiyhtyeeksi

Vesa-Pekka Hiltunen

Pispalan Sottiisin vuoden kansantanssiyhtye on Siepakat ry:n edustusryhmä.

–Siepakoiden tanssillinen osaaminen ja esityksellinen taito on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Ryhmän toiminnan vahvuutena on pitkäaikainen ja laadukas kasvatustyö, joka on tarjonnut harrastajille mahdollisuuden edetä aina tanssin ja musiikin ammattilaisiksi saakka, perusteluissa sanotaan.

Vuonna 1977 perustettu rovaniemeläinen kansantanssi- ja musiikkiryhmä Siepakat on tanssinut ja musisoinut jo 40 vuotta. Ryhmä harjoittaa opetus- ja esitystoimintaa useissa eri ikäryhmissä aina kolmevuotiaista eläkeläisiin. Siepakoissa on 12 tanssiryhmää ja neljä musiikkiryhmää. Tanssijoita ja muusikoita on yhteensä noin 200.

Pispalan Sottiisin vuoden kansantanssiyhtye on nimetty kahden vuoden välein vuodesta 1990 alkaen. Vuoden yhtyeeksi nimetään ryhmä, joka edustaa esimerkillisellä tavalla suomalaista kansantanssikulttuuria.

Vuoden 2018 kansantanssiyhtye julkistettiin perjantaina Folklandia Gaalassa. Valittu ryhmä kutsutaan Pispalan Sottiisin 2018 kotimaiseksi pääesiintyjäksi ja ryhmälle luovutetaan 3 500 euron stipendi.

Pispalan Sottiisi järjestetään jälleen ensi kesäkuussa Tampereella.