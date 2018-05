Sherlock Gnomes typistyy sanaleikkiinsä – Ontossa elokuvassa maineikas mestarietsivä on täysi tonttu

Janne Kaakko

Arthur Conan Doylen luoma etsivä-ässä Sherlock Holmes on seikkaillut valkokankailla ja tv-ruuduilla jo pitkälti kolmatta sataa kertaa. Paramount Picturesin tuottama Mestarietsivä Sherlock Gnomes on viimeisin lisä ketjuun.

Neropatin terävää älyä on varjostanut aina kurja luonne, mutta tällä kertaa tyypistä on tehty ihan kirjaimellisesti täysi tonttu, puutarhoista tuttu keraaminen koriste-esine. Animaatiohahmon älynystyröitä ei lämmitä silti hiippalakki, vaan klassinen metsästäjänhattu. Yhtä tuttu on vihreä nuttu, jonka kyljessä kulkevaa pulisonkiposkista tohtori Watsonia ylimielinen etsivä kohtelee kuin ilmaa.

Musiikki tahdittaa

Kun pihakoristeet alkavat äkillisesti kadota ympäri Lontoota, ”vannoutunut puutarhatonttujen suojelija” saa eteensä hartaasti kaipaamansa älyllisen haasteen. Mukaan mysteeriä setvimään päätyvät Gnomeo ja Julia, vuonna 2011 ilmestyneen nimikkoelokuvansa sydänkäpyset. Vastikään kaupunkiin muuttaneen tonttuparin suhteeseen on ilmaantunut kitkaa, jota mysteerin ohessa selvitellään.

Itse rikos on saanut kenties innoituksensa takavuosina uutisotsikoihin päässeeltä Puutarhatonttujen vapautusrintamalta. Tarinassa pääepäillyksi nousee kuitenkin perinteisempi nimi. Kaikki viittaa siihen, että asialla olisi piirakkafirman häijy vuokavaippainen tunnusmaskotti, Sherlockin arkkivihollinen Moriarty.

Ilkiön nenällä säihkyvät aurinkolasit iskevät silmää elokuvan tuottajana häärivälle Elton Johnille, jonka kappaleet tahdittavat tarinaa tonttujen aiemman seikkailun tapaan. Hittikimaran lomassa Mary J. Blige käy vetäisemässä myös yhden uuden, juonen kannalta täysin irrallisen Elton-luomuksen.

Jättää kylmäksi

Harrastuneimmille Holmes-nörteille tarjotaan hymähdyksen paikkoja muiden muassa mopsiksi muuntuneesta Baskervillen koirasta ja Uuden Sherlockin suosimasta mielen palatsista. Muilta osin elokuva jättää ainakin aikuiskatsojan täysin kylmäksi. Pixarin Toy Story -elokuvista olisi kannattanut ottaa oppia siitä, miten elottomiin esineisiin puhalletaan inhimillistä lämpöä.

Kaikki luovat paukut tuntuvat tyhjenneen nimen englanninkieliseen sanaleikkiin. Harvoja hauskoja oivalluksia on elävien esineiden tapa jähmettyä paikoilleen ihmisten lähestyessä. Tonttujen hauras fysiologia myös tuo tullessaan ilmeisiä terveysriskejä.

Pääosadekkarin epätavallinen olomuoto taannee elokuvalle paikan Holmes-kaanonin kuriositeettina. Mitään erityistä lisäarvoa digitaalisesti hiottu pinta ei kuitenkaan hahmoon tuo. Keraamisessa kuosissa älypään ärtyisä luonne näyttäisi lähinnä vain korostuvan entisestään.