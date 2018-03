Selviytyminen jyrää nyt videopeleissä – Viimeisen eloonjääneen idea koukuttaa yksinkertaisuudella ja dramaattisuudella

Jantso Jokelin Aamulehti

Sata hahmoa pudotetaan laskuvarjoilla autiolle saarelle ilman aseita tai varusteita. Ensi töikseen kaikkien on löydettävä ympäristöstä mahdollisimman hyvät luotiliivit ja torrakat. Sitten alkaa silmitön kissa ja hiiri -leikki, kunnes eloonjääneitä on vain yksi.

Tässä on online-videopelaamisen kiihdyttävin uusi menestysresepti, niin kutsuttu battle royale -pelimuoto, joka kerää nyt miljoonia pelaajia kautta maailman. Verkossa käytävissä mittelöissä taistellaan muiden elävien pelaajien kanssa, eikä kahta samanlaista kierrosta ole.

Erityisessä nosteessa oleva Fortnite-peli ylitti maailmanlaajuisesti 10 miljoonan pelaajan pyykin vain kaksi viikkoa pelin ensijulkaisun jälkeen vuonna 2017. Toistaiseksi pelattavan version perusosa on maksullinen, mutta megasuosion saavuttanutta battle royale -moodia pääsee pelaamaan ilmaiseksi.

Pelin suosio on huima erityisesti siihen nähden, ettei sitä teknisesti ottaen ole vielä edes julkaistu. Fortnite on vasta niin kutsutussa Early Access -vaiheessa, jossa peliä kehitetään ja pelataan samanaikaisesti. Varsinainen Fortniten virallinen julkaisu on aikataulutettu tälle vuodelle.

Konsepti hittielokuvista

Fortniten perusidea on tuttu esimerkiksi suositusta Nälkäpeli-kirjasarjasta (2008–2010) ja kirjojen pohjalta tehdyistä Hollywood-elokuvista (2012–2015), joissa ryhmä nuoria valitaan taistelemaan viimeiseen eloonjääneeseen asti kyseenalaista tositelevisioformaattia varten.

Yleisemmän genrenimensä uusi taistelupelityyppi on kuitenkin saanut vanhemmasta Battle Royale -kirjasta (1997), joka tunnetaan paremmin samannimisenä kulttielokuvana (2000). Dystooppiseen Japaniin sijoittuvassa tarinassa ryhmä opiskelijoita lasketaan saarelle, jossa heidän on taisteltava kolmen päivän ajan kunnes eloonjääneitä on vain yksi. Räjähtävät kaulapannat pitävät huolen siitä, että osallistujat pysyvät aktiivisina.

Molemmat kulttuurituotteet lienevät vaikuttaneen uuden pelimuodon nousuun. Esimerkiksi huippusuositusta Minecraft-pelistä tunnetaan myös Hunger Games -nimellä kulkeneita pelimuotoja.

Fortnite ei ole ensimmäinen tai ainoa peli, joka hyödyntää Battle Royalen ja Nälkäpelien ideaa. Monet videopelit ovat vuosien varrella sisältäneet erillisiä kuolinkamppailumoodeja, joissa kaikki muut verkkopelaajat ovat vihollisia.

Pelimuodon uusi suosio luetaan usein viime vuonna ällistyttäväksi ilmiöksi nousseen PlayerUnknown's Battlegrounds -pelin ansioksi. Battlegroundsin miljoonasuosion imussa moniin muihinkin peleihin on lisätty samankaltainen battle royale -moodi.

Myös Fortniten kehittäjät ovat myöntäneet inspiroituneensa Battlegroundsista. Visuaaliselta ilmeeltään se on sarjakuvamaisempi ja kepeämpi kuin brutaali esikuvansa BattleGrounds, minkä vuoksi sitä on pidetty myös armollisempana nuoremmille ja kokemattomammille pelaajille. Edellisen pelin suositusikäraja on 12, jälkimmäisen 16.

Perusidea koukuttaa

Kuolinkamppailupelejä tai niihin tehtyjä selviytymismoodeja kutsutaan myös lopputilannetta kuvaavalla nimellä Last Man Standing, viimeinen heppu pystyssä. Kolmeen sanaan kiteytyy pelien perusidea, joka on dramaattinen, kerronnallisesti puhdas ja psykologisesti vetoava.

Battle royale -pelien pelaajalta vaaditaan aistien virkeyttä, nopeutta ja strategista ajattelua, eikä harjaantuneinkaan pelaaja silti voita kaikkia otteluita. Lukuisia eläviä online-pelaajia vastaan taisteleminen on arvaamatonta, haastavaa ja samalla sietämättömän koukuttavaa.

Kenties juuri pelien ennakoimattomuus ja paine sopeutua nopeasti vaihtuviin olosuhteisiin tarjoavat uudenlaista draamaa ja adrenaliinia, jota pelaajat niin kiihkeästi metsästävät.

Fortnite on saatavilla Windowsille (PC), Macille, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle. BattleGrounds on saatavilla Windowsille (PC) ja Xbox Onelle.