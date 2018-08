Seksuaalista väkivaltaa käsittelevä monologi herättää raivoa, ahdistusta ja epäuskoa – Cock, Cock.. Who's There? -teos on niin vereslihalla, että se saa yleisönkin ahdistumaan

Stina Alapirtti Aamulehti

Suomalais-egyptiläisen Samira Elagozin monologi Cock, Cock..Who's There? käsittelee taiteilijan kokemaa raiskausta ja siitä selviämistä.

Aihe kuulostaa ahdistavalta, ja teoksen katsominen aiheuttaa lähes jatkuvan epämukavan olon. Se ei kuitenkaan johdu taidon puutteesta, päinvastoin. Elagoz käsittelee kokemuksiaan sellaisella heittäytymisellä ja syvyydellä, että sitä on vaikea käsittää. Teos menee omankin ihon alle, ja syvälle.

Tavallisen ja voiman rajapinnalla

Näytelmä koostuu Elagozin monologista, hänen itsensä ja läheistensä kuvaamista videoista sekä näytellystä kohtauksesta.

Lavalla on suuri valkokangas. Näytelmässä hän tavallaan katselee ja kommentoi itseään ja kokemuksiaan.

Elagozin olemus lavalla on samaan aikaan vahva ja herkkä. Farkut ja valkoinen t-paita luovat kuvan tavallisuudesta. Tämä voisi tapahtua kenelle tahansa. Hänen olemuksessaan on kuitenkin voimaa ja energiaa, jollaista harvoin näkee.

Näytelmän alussa Elagoz pohtii, miksi juuri hän on saanut osakseen lapsesta asti ei-toivottua seksuaalista huomiota. Hänen kasvojensa on sanottu kaipaavat läimäystä. Koko ajatuskulku herättää voimatonta raivoa ja epäuskoa. Miten niin muka tietynlainen nainen jotenkin ansaitsee saada osakseen väkivaltaa?

Epämukavuus on sivuseikka

Tarina alkaa siitä, kun Elagozin kokemasta raiskauksesta on kulunut vuosi. Aluksi hän pyytää ystäviään ja perhettään kertomaan videolle, mitä ajatuksia tämä herättää.

Läheisten reaktiot vaihtelevat katsojaa tyrmistyttävästä syyttelystä koskettavaan hetkeen, kun Elagozin isoäiti kertoo omasta, vastaavasta kokemuksestaan.

Vähitellen Elagoz kertoo halunneensa tutkia suhdettaan miehiin tapaamalla vieraita ihmisiä, joita hakee internetin välityksellä. Kohtaamiset on kuvattu.

Näytelmä sisältää graafista materiaalia, kuten spermaa ja miesten vapaaehtoisesti esittelemiään sukupuolielimiä. Se ei ainakaan itselläni ollut näytelmän ahdistavinta antia.

Epämukavin olo tuli siitä, miten miehet katsovat kameran takana olevaa Elagozia, tai valkokankaalta katsojaa.

Itsen sijoittaminen himoitsevien katseiden kohteeksi on nuorena naisena helppoa ja inhottavaa. Tiedän, miltä kohteena oleminen tuntuu.

Samaan aikaan teos käsittelee Elagozin oikeutta käsitellä kokemuksiaan haluamallaan tavalla ja oikeutta näyttää itsensä, miten haluaa.

Ihmisen oikeus esittää itsensä ja kokemuksensa haluamallaan tavalla on tärkeämpää kuin se, tunteeko katsoja olonsa epämukavaksi vai ei.

Ulkoa opettelu on heikkous

Elagoz panee projektiin itsensä kokonaan. Kohtaamistaan vieraista miehistä hän löytää kumppanin.

Hätkähdyttävintä teoksessa on se, että kaikkien vieraiden ihmisten jälkeen vaarallisimmaksi osoittautuu Elagozin ystävä.

Ainoa heikkous näytelmässä on Elagozin monologi, joka on turhan harjoitellun ja ulkoa opetellun tuntuista. Kontrasti vahvoihin ja vereslihalla oleviin videoihin on turhan suuri.

Cock, Cock.. Who's There? -teoksen toinen esitys to 9.8. klo 16.30 Hällä-näyttämöllä.