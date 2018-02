Seksuaalinen häiriköinti on seksuaalista ääliöintiä – Taikin johdon tietämättömyys Törhösestä on osoitus suomalaisen kulttuurin myrkyllisyydestä

Markus Määttänen Aamulehti

Taideteollista korkeakoulua Lauri Törhösen professuurin aikana johtanut Yrjö Sotamaa on syystä häpeissään. Koulun johto ei tiennyt mitään Törhösen käytöksestä. On käsittämätöntä, ettei Törhösen professuurin lopettamisen yhteydessä tutkittu tarkemmin, mistä opiskelijoiden tyytymättömyys Törhöseen johtui. Mitä ihmeen johtamista tällainen on? Ei minkäänlaista. Se on johtamattomuutta.

Taikin johdon tietämättömyys Törhösestä on osoitus suomalaisen kulttuurin myrkyllisyydestä.

Suomalaiset miehet eivät osaa edelleenkään käyttäytyä, sitä vähemmän kommunikoida. Heidän seksuaalisuutensa keskittyy itse sukupuoliyhteyden himoamiseen, ei sen ympärille tarvittavaan ihanuuteen ja toisen kunnioittamiseen.

Toisilleen miehet eivät puhu seksistä mitään. Jos he havaitsevat seksuaalista toimintaa muilta miehiltä, siitäkin ollaan hiljaa, tai siitä korkeintaan hymyillään kuin salaliittolaiset keskenään.

Epätasa-arvon maa

Suomea johtavat myrkyllisen maskuliinisuuden kyllästämät miehet. Siksi naiset saavat edelleen keskimäärin vähemmän palkkaa samoista töistä kuin miehet. Siksi naisia on yritysten ja kulttuurilaitosten johtopaikoilla edelleen vähemmän kuin miehiä.

Seksuaalinen häiriköinti on seksuaalista ääliöintiä. Ei sitä tarvitse kenenkään sietää. Ei sitä olisi tarvinnut sietää myöskään Törhösen professoripäivinä. On käsittämätöntä, että vielä 1970-luvulla on Suomeen syntynyt ihmisiä, jotka eivät pysty sanomaan ääliöille aggressiivisesti ei – tarvittaessa vaikka monolla munille, jos ääliö ei ymmärrä puhetta.

Kyllä, kyse on tietenkin vallasta ja väkivallasta, molempien pelosta.

Kähmittäväksi joutuneet ovat olleet kähmijää vuosikymmeniä nuorempia opiskelijoita ja kähmijän tuotantoihin työsuhteessa olevia, kähmijää pienikokoisempia näyttelijöitä. Kähminnän kohde saattaa mennä shokkiin, lamaantua, eikä pysty vastustamaan kähmijää ja poistumaan paikalta.

Ei olisi pahitteeksi, jos peruskoulujen opetusohjelmaan sisällytettäisiin kehollisen koskemattomuuden ja itsepuolustuksen kurssit.

Syytös on tuomio

Me too -liikkeessä parasta on se, että häiriköinnistä vaikenemisen aika on nyt ohi. Häiriköintiä ei voi enää painaa villaisella missään laitoksessa tai yhtiössä. Syytökset on pakko tutkia. Viimeistään nyt voi ääliöille sanoa tuoreeltaan ei.

Me too -liikkeessä ikävintä on se, että syytös seksuaalisesta häiriköinnistä on samalla myös tuomio. Jos ihmistä syytetään häiriköinnistä, sen jälkeen on se ja sama, mitä hän itse sanoo tapahtuneen tai mitä vaikkapa tuomioistuin toteaa tapahtuneen. Hänet on jo tuomittu.

Yhdysvalloissa näin on käymässä nyt elokuvaohjaaja Woody Allenille. Allenin tytär Dylan Farrow syyttää Allenin ahdistelleen häntä vuonna 1992, Farrowin ollessa seitsemänvuotias. Syytökset tutkittiin tuolloin oikeudessa eikä merkkejä hyväksikäytöstä löytynyt. Samaan aikaan Allenilla oli käynnissä riitaisa avioero Farrowin äidistä Mia Farrowista.

Me too -liikkeen aloituksen jälkeen on usea eturivin näyttelijä ilmoittanut, ettei enää missään tapauksessa työskentele Allenin kanssa.

Vaikeneminen ei auta

Lauri Törhöstä vastaan on avannut suunsa jo toistakymmentä naista. Törhönen on pyytänyt anteeksi käytöstään STT:lle lähettämässään sähköpostiviestissä, mutta ei kommentoi asiaa enempää.

Vaikeneminen ei paranna yhteiskuntaa. Parasta mitä syytetyt miehet voisivat tehdä, olisi suun avaaminen, sen kertominen, mistä heidän käytöksensä kumpuaa.

Miesten pitäisi ylipäänsä puhua seksuaalisuudestaan avoimemmin kuin tähän asti. Seksi on parhaimpia asioita elämässä. Sitä pitäisi pystyä nauttimaan ilman valta-asetelmia. Siitä pitäisi molempien osapuolten nauttia omasta tahdostaan. Mikä tässä on niin vaikeaa ymmärtää?