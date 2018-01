Savonlinnan oopperajuhlat saa kaikkien aikojen nuorimman taiteellisen johtajan

Sanna Nikula Helsinki

Savonlinnan oopperajuhlien uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu 31-vuotias kapellimestari ja säveltäjä Ville Matvejeff. Hän seuraa tehtävässä Jorma Silvastia, jonka kausi loppuu kesällä 2019.

Matvejeff on kaikkien aikojen nuorin taiteellinen johtaja oopperajuhlilla. Alle nelikymppisiä olivat aloittaessaan myös Aino Ackté, Martti Talvela, Ralf Gothoni ja Ulf Söderblom.

Matvejeff työskentelee parhaillaan muun muassa Jyväskylän Sinfonian ylikapellimestarina sekä Kroatian kansallisoopperan musiikillisena neuvonantajana ja päävierailijana Rijekassa. Hän on myös Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja.

Matvejeff johti viime kesänä oopperajuhlilla Aulis Sallisen Linna vedessä -teoksen kantaesityksen.

Uuden sukupolven oopperaa

Ville Matvejeff on perustanut New Generation Operan eli uuden sukupolven oopperan. Se syntyi halusta uudistaa oopperan tekotapoja ja taidemuotoon liittyvää, etenkin visuaalista ajattelua.

Matvejeff kertoi muutama vuosi sitten ryhmän tavoitteena olevan myös nostaa uuden polven tekijöitä esiin ja avata Suomen oopperamaailman ovia muita Pohjoismaita kohti.

Ryhmän debyyttituotanto oli vuonna 2013 Helsingin juhlaviikoilla ensi-iltansa saanut kännykkäajan toteutus Don Giovannista.

Matvejeff tuntee hyvin edeltäjänsä, Savonlinnan oopperajuhlien nykyisen taiteellisen johtajan Jorma Silvastin ja on kertonut vaihtaneensa tämän kanssa paljon ajatuksia.

Savonlinnassa nousee aika ajoin keskustelua, modernisoidaanko oopperoita jo liikaakin.

–Mielestäni aina täytyy säilyttää yhteys oopperan alkuperäisten tekijöiden ääneen. On kuitenkin todella tärkeää, että oopperatulkinnat säilyvät elävinä ja niissä on kosketus myös tähän päivään – kyse on aina hyvästä mausta ja tasapainosta. Eniten toivoisin, että syntyisi hyviä, uusia teoksia tästä ajasta, Matvejeff sanoi STT:lle heinäkuussa 2013.