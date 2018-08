Sastamalalaisfestari näyttää yhä vihreää valoa Jari Sillanpäälle: "Sillanpää nousee lavalle, jos itse kykenee siihen" – Orivesi ei anna liikuntahalliaan

Eetu Lehtinen, Jasmin Määttä

Kohusta toiseen ajautunut Jari Sillanpää nousi jälleen kerran otsikoihin keskiviikkona, kun Iltalehti uutisoi, että huumetutkinnan yhteydessä laulajalta takavarikoidusta muistikortista löytyi lapsipornoon viittaavaa materiaalia.

Sillanpää itse kiisti pitäneensä hallussa lasta loukkaavaa kuvamateriaalia, ja tänään aamulla Iltalehti kertoi, ettei Sillanpää kuulu laulajan asianajaja Riitta Leppiniemen mukaan lapsipornoringistä epäiltyjen joukkoon.

Sillanpään on määrä esiintyä Sastamalan keskustassa Joku Paikallinen Festari -tapahtumassa perjantaina. Lukuisat kohut eivät vaikuta siihen, esiintyykö Sillanpää vai ei, sanoo tapahtuman järjestäjä Mikko Mäkelä.

–Meidän puolestamme Sillanpää nousee lavalle huomenna, jos hän vaan itse kykenee siihen, Mäkelä toteaa.

"Toivottavasti hän jaksaa esiintyä"

Joku Paikallinen Festari on kaksipäiväinen tapahtuma, ja Jari Sillanpään on tarkoitus olla perjantai-illan pääesiintyjä. Sillanpään esiintymisen on määrä alkaa keskiyöllä kello 24.

–Tänään kuitattiin, ettei Sillanpää ole epäiltynä lapsipornon hallussapidosta. Toivottavasti hän jaksaa tästä myllytyksestä huolimatta tulla esiintymään Sastamalaan, Mäkelä sanoo.

Järjestäjän mukaan joitakin toimenpiteitä olisi todennäköisesti tehty, jos Sillanpää olisi ollut epäiltynä lapsipornon hallussapidosta. Korvaajaa ei kuitenkaan ollut mietitty Sillanpään varalle.

–Kävimme huumekohun aikaan keskusteluja Sillanpään keikkamyyjän kanssa ja seurasimme tilannetta suurennuslasin alla, mutta myöhemmin tilanne rauhoittui. Toki tähän asiaan olisi varmaan perehdytty nyt syvemmin, jos Sillanpää olisi ollut syyllinen, mutta se on enää jossittelua.

Tapahtuma-alueen turvatoimenpiteet ovat Mäkelän mukaan kunnossa.

–Meillä on riittävä määrä järjestyksenvalvojia ja tarkistamme kaikki ihmiset portilla, Mäkelä sanoo.

Pääsylippujen ennakkomyyntiin Jari Sillanpään esiintyminen on vaikuttanut neutraalisti.

–Perjantain ja lauantain lippuja on myyty aika lailla saman verran, Mäkelä kertoo.

Orivesi nosti käden pystyyn

Sillanpään oli tarkoitus esiintyä Oriveden Liikuntahallissa 2. päivä syyskuuta ikärajattomalla keikalla. Kaupunki ilmoitti tiedotteessaan, ettei se aiokaan luovuttaa omistamiaan tiloja konserttitapahtumaa varten. Kyseessä olisi ollut artistin kesäkauden päätöskonsertti.

–Valitettavasti tämän hetken tilanne esiintyjän julkisuuskuvan myötä on se, että Oriveden kaupunki ei pysty luovuttamaan tiloja kyseiseen tapahtumaan, kommentoi liikuntapäällikkö Roope Marski.

Oriveden kaupunki ei ole mukana konsertin järjestelyissä, vaan tapahtuman järjestävät artistin tuotantoyhtiö sekä yksityishenkilö. Konsertin on tarkoitus toimia samalla Oriveden Ponnistuksen tukikonserttina.

Joku Paikallinen Festari järjestetään Sastamalan keskustassa Onkiniemenkadun varrella 24.–25. elokuuta. Esiintymässä Jari Sillanpään lisäksi Antti Railio, Arttu Wiskari, Coveralls, Nelli Matula, Petri Nygård, Pyhimys ja Teflon Brothers.