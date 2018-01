Sami Yaffan kiivas vuosi: matkat kapinamusiikin juurille, keikat huippubändeissä – kesällä naimisiin ja sitten kuoli isä

Anni Tolonen Aamulehti

Pyhät japanilaismunkit astelivat hitaasti esiin puutarhan syvyyksistä puukorit päässään. Mustiin kaapuihin pukeutuneet miehet soittivat shakuhachi-huiluja, joiden puolimetriset varret törröttivät esiin korien alta.

Samuraisotureista polveutuvien munkkien kasvoista ei näkynyt mitään.

Sami Yaffa tuijotti näkyä ja mietti, oliko hereillä vai unessa.

–Sillä hetkellä olin parantumassa ameebasta, jonka olin saanut Balilla. Olin valmiiksi herkässä tilassa ja yritin miettiä, onko tämä uni, onko tämä totta, missä minä olen. Se oli matkani oudoin näky, Yaffa kertoo.

Muusikko veti viime vuonna hopeabuutsit jalkaansa ja lähti jälleen matkalle musiikin juurille ohjaaja Otso Tiaisen kanssa. Työn hedelmät ovat nyt nähtävissä Yle Teema & Fem -kanavalla ja Areenassa, kun Sound Tracker -sarjan kolmas tuotantokausi pyörähti käyntiin.

Sarjan pohjatyöt alkoivat jo kaksi vuotta sitten, kun Yaffa alkoi etsiä kohdemaista muusikkotuttujen kautta sopivia haastateltavia. Kuuden maan kuvaukset ja matkat kestivät lähes puoli vuotta.

Yaffa nousi Pelle Miljoonan keikkabussiin 16-vuotiaana ja maailman lavoille Hanoi Rocksin riveissä. Sittemmin hänestä tuli muun muassa nuoruuden idolinsa New York Dollsin basisti.

Yaffa on kiertänyt maailmaa ensin basson kanssa, sitten muusikkona musiikintutkijan näkökulmasta Sound Tracker -tiimin kanssa. Hän asui New Yorkissa 25 vuotta, mutta palasi ja jäi kotimaahan viimein puolitoista vuotta sitten, naisen takia.

Sarjan uuden kauden kuvauksissa oli mukana myös Yaffan tuore vaimo, valokuvaaja Meeri Koutaniemi, jonka kanssa kuvauksista ja Yaffasta syntyi kirja, Sami Yaffan maailma.

–Viime vuosi oli rankka. Oli Sound Trackerin kuvaukset, Michael Monroen ja The Hellacoptersin keikat ja me mentiin naimisiin. Ja sitten isäni kuoli. Nyt katsoin kalenteria ja siellä on vapaa kuukausi! Se on hienoa.

40-vuotisesta muusikon urasta huolimatta vasta nyt Sami Yaffasta on tullut koko kansan Sami, julkkis, joka tunnetaan niin Seiska-lehden sivuilta kuin perjantai-illan koko perheen visailuohjelmistakin. Pitkän hiljaisuuden jälkeen Yaffa on yhtäkkiä kaikkialla. Miksi?

–Kun veljeni Michael Monroe pyytää mukaan, totta kai lähden. Siksi menin X Factoriinkin vierailijaksi. Sama juttu jossain Posse-ohjelmassa. Olen ystävystynyt Duudsoneiden kanssa, ja kun he pyytävät, se sopii. Ja jos saan lärvini näkymisellä pienelle sarjallamme pari katsojaa lisää, se on bonus.

Sound Trackerin kuvaukset ovat 40 kulkurivuodenkin jälkeen onnistuneet syventämään näkemystä. Hyvässä ja pahassa.

–Köyhyys, päättäjien ahneudesta syntyvät sodat, pakolaiset. Mitä enemmän maailmaa näkee, sitä kyynisemmäksi tulee koko ihmiskuntaa kohtaan. Silti samaan aikaan syntyy myös toivoa. Keskellä vallanhimoa ja ahneutta on vastavoima ihmisyydessä, koko maailman ihmisiä yhdistävä musiikki.

Tällä kertaa matka vei Kolumbiaan, Irlantiin, Palestiinaan ja Israeliin, Japaniin sekä Venäjälle.

–Sarjan teemaksi syntyi maiden historian kautta kysymys siitä, miten kulttuuri ja musiikki pystyvät selviytymään jatkuvien konfliktien keskellä. Millainen psykologi musiikki on konfliktimaiden ihmisille? Kysymykset yhdistävät näitä kulttuureita, ja tarinat musiikin voimasta olivat samankaltaisia maiden historioista riippumatta, muusikko sanoo.

Esimerkiksi samuraisotureista periytyvien munkkien maassa Yaffa kohtasi myös raivokasta vastarintaa vallitsevia arvoja vastaan.

–Löysimme nuorten bändin nimeltä Nature Danger Gang, joka oli syntynyt kuin vastareaktioksi japanilaista kohteliaisuutta ja itsensä ilmaisun rajoittamista kohtaan. Ei saa puhua näin, ei saa tehdä tätä ja tuota, ja sitten nämä nuoret tekevät kaiken kielletyn. Tiesin toki, että Japanissa on punkkia. Silti kapinoiva performanssiryhmä, joka niin raivokkaasti kamppailee sosiaalista ahdistuneisuutta vastaan, tuli minullekin yllätyksenä.

–Japani oli matkan ufoin kokemus, Yaffa lisää.

Troikan kolminaisuus

Samankaltaista raivoa ja valtakoneiston vastustusta Yaffa kohtasi myös muissa musiikin syntysijoissa. Esimerkiksi Venäjällä jo tsaarin ajoista tunnettu poliittisen musiikin perinne elää ja voi yhä hyvin.

Vaikka Yaffa on muusikkona kiertänyt itäistä naapuriamme useita kertoja, vasta nyt oli aikaa istua alas ja purkaa musiikin kulttuuria osiin.

–Venäjä on yhtä aikaa aivan tuossa vieressä, mutta samalla todella kaukana. Venäjällä ihminen on samanlainen ja tahtoo samanlaisia asioita kuin täälläkin, vaikka Suomessa tavallisten venäläisten arkea ei yleisesti tunnetakaan. Lännen ja idän median propaganda pitää huolen, että me emme tiedä paljoa Venäjästä, eivätkä he meistä. On siistiä päästä sarjassa näyttämään, kuinka moninainen ja eläväinen venäläinen kulttuuri on.

Yaffa kuuli tarinoita hermomunkista, joka elää karhun kanssa jossakin metsässä. Erikoinen kaksikko piti tietenkin tavoittaa sarjaa varten. Syvällä Venäjän sydämessä muusikko tapasi kaapuun pukeutuneen hahmon, joka soitti musiikkia karhuksi pukeutuneen tanssivan miehen kanssa. Bändin kolmas jäsen tanssi ja soitti keytaria eli kaulassa kannettavaa kosketinsoitinta.

–Siinä yhdistyi koko venäläinen troikka eli karhu, uskonto ja se perusjannu. Keskisormi vallanpitäjille tai poliittinen musiikki voi olla myös hulvatonta, näyttämistä, että ei välitetä paskaakaan mistään. Myös Venäjällä valtaa vastustavat koettavat saada äänensä kuuluviin, eivätkä he hyväksy maan virallista politiikkaa, vaikka sitä ei ehkä suomalaismediassa tuodakaan esiin.

Muuttumaton Israel

Monet maailmantähdet ovat peruneet keikkojaan Israelissa vastustaakseen maan tekoja ja politiikkaa vuosikymmeniä jatkuneessa konfliktissa. Yaffasta peruminen on kaksinaismoralistista potaskaa.

Kun sarjaa kuvattiin Israelissa, maassa oli kaksi yli kymmenen tuhannen ihmisen mielenosoitusta samana päivänä. Ensimmäinen kannatti marihuanan laillistamista, toinen vastusti maan omaa miehityspolitiikkaa ja vallanpitäjiä. Seuraavan päivän lehdissä israelilaislehdistö uutisoi vain marihuana-mielenosoituksista.

–Ei sanaakaan sisäpolitiikan kritiikistä. Se kertoo jo paljon. Ja se, että Israeliin ei lähdetä soittamaan, pelaa päättäjien pussiin. Jotkut rikkaat rockstarat kieltäytyvät muka eettisistä syistä Israelin-keikoista, ja esiintyvät silti Yhdysvalloissa. He kiertävät ilomielin maassa, jossa Amerikan intiaaneja on sorrettu vuosikymmenien ajan yhtä pahasti kuin Israel palestiinalaisia.

Yaffa on esiintynyt Israelissa vuodesta 1983 alkaen. Vuosikymmenten aikana mikään ei tunnu muuttuneen.

–Amerikkalaiset presidentit yrittävät mukamas solmia rauhaa palestiinalaisten ja israelilaisten välille, ja kun mikään ei muutu, on katsottava, miksi. Yhdysvallat aseistaa Israelia, ja se on satojen miljardien dollareiden bisnes. Vuosikymmen vuosikymmenen jälkeen mikään ei muutu, vaikka tavalliset ihmiset etsisivätkin rauhaa.

Tälläkin kaudella Sound Tracker kertoo musiikin tarinaa ihmisten kautta. Sisällissodan repimässä Kolumbiassa muusikko tapasi naisen, joka joutui maan sisäiseen maanpakoon miljoonien muiden kolumbialaisten tavoin. Hänet karkotettiin juuriltaan, kauas omalta maatilaltaan.

Yaffa kuvitteli, että nainen oli laulanut koko ikänsä, mutta laulu oli alkanut kummuta vasta, kun sorto pakotti sen ulos. Sanat pulppusivat mielestä ja laulu kehosta, kun nainen viimein sai palata maanpaosta kotitilalleen.

–Nainen kertoi, että hänen oli pakko alkaa laulaa, jotta kaikki se katkeruus ja viha pääsisivät ulos. Näkeehän sen tarpeen suomalaisuudessakin ja koko maailmassa. Musiikki purkaa ja luominen parantaa ihmistä.

Sound Tracker -sarjan kolmas kausi lauantaisin Yle Teema & Fem -kanavalla.