Sairauskohtauksen festivaaleilla saanut Broadcast-yhtyeen Esa Kaartamo on kuollut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Juha Veli Jokinen

Kitaristi, lauluntekijä, säveltäjä, laulaja ja kuuluisan Broadcast-yhtyeen perustajajäsen Esa Kaartamo on kuollut 56-vuotiaana.

Asian vahvistaa Terttu Kaartamo, Esan äiti. Vuonna 1961 syntynyt Kaartamo sai sairauskohtauksen viime perjantaina kesken Kangasalla järjestettyä festivaalia.

–Ainoa lapseni, aurinkoni, nukkui pois. Esa toi valoa ympärilleen, ja olimme kovin läheiset. Sain eilen sanoa pojalleni viimeiset jäähyväiset, kun hän oli hengityskoneessa Tampereella, Terttu Kaartamo kertoo.

Esa Kaartamo oli kirjoittanut Facebookiin tunnelmiaan perjantaina, kun hän oli jo matkalla Kangasalle Raikku rokkaa ja rakastaa -tapahtumaan, jossa Broadcastilla oli keikka.

Kaartamo sai sairauskohtauksen esiintymistä edeltäneessä soundcheckissä. Paikalle saapui nopeasti sekä ambulanssi että lääkärihelikopteri. Kaartamo vietiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ambulanssilla.

–Tiedän, että tarvittava tehtiin, apu oli nopeaa, äiti sanoo.

Lempeä, musikaalinen poika

Äiti muistaa, että Esa Kaartamo sai oman kitaran jo 7-vuotiaana. Isän puolen suku oli musikaalinen.

–Mieheni, Esan isä, oli insinööri, mutta tienasi opiskelurahoja soittamalla. Isän kanssa poika soitti, ja yhdessä kaikki lauloimme Kissanpolkkaa perhejuhlissa, kun Esa oli vasta 3-vuotias. Esa piti siitä laulusta, äiti muistaa.

Terttu Kaartamo sanoo, että hänen poikansa sävelsi 17. elokuuta ensi-iltansa saaneen Taivaan raapijat -musikaaliin musiikin, mutta ei mennyt ensi-iltaan, koska halusi soittaa kavereidensa kanssa Kangasalla.

–Esa halusi nähdä vanhat kaverit ja soittaa elokuun illassa, auringossa Kangasalla. Hän halusi nähdä vanhat tutut ja elää nuo ajat vielä.

Esa Kaartamolla ei ollut lapsia. Hän oli viimeiset vuodet kihloissa naisystävänsä kanssa.

Soolona ja yhtyeissä

Kaartamo muistetaan myös osana Kaartamo Kettunen Kuustonen -kokoonpanoa, jonka muut jäsenet olivat Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen. Kokoonpano julkaisi levyt vuosina 1998 ja 2002.

Kaartamon viimeisin yhtye oli Hoedown, jonka jäsen hän oli vuodesta 2002 lähtien. Hoedown julkaisi levyt 2007 ja 2010.

Muusikon viimeiseksi soololevyksi jäi vuonna 2002 julkaistu Näillä main. Kaartamo on tehnyt myös esimerkiksi Pepe Ahlqvist H.A.R.P. -yhtyeelle kappaleita, joista tunnetuin on Back to the River.

Oikaisu 20.8.2018 klo 12.36: Esa Kaartamon äiti on Terttu, ei Kerttu Kaartamo.