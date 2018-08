"Saatko noita jalkojasi suoriksi? Etsi ei-vammainen itsesi!" – Teatterikesän avaus The Audition aiheuttaa törmäilyä päässä

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Juuri koskaan ei näe esitystä, joka olisi näin totta. Ja samalla jotain aivan yliammuttua,

Tampereen Teatterikesän avasi maanantai-iltana itävaltalaisten vierailijoiden The Audition. Hyvin avattu.

Esitys kuulostaa kummalliselta eikä se toden totta olekaan tavallinen. Koko esitys on rakennettu koe-esiintymisen muotoon. Kosmologi Stephen Hawkingista kertovaan elämäkerralliseen elokuvaan etsitään nyt pääosan esittäjää.

Elokuva Hawkingistahan on oikeasti olemassa. Kaiken teoria (The Theory of Everyhting) sai ensi-iltansa vuonna 2014.

Pääosaa esittänyt Eddie Redmayne sai roolistaan Oscarin.

Hawking sairasti ALS-tautia joka vei häneltä lähes täysin liikuntakyvyn ja henkitorveen tehdyn avanteen takia hän menetti myös puhekykynsä.

Elokuvassa Hawkingia esitti terve mies. The Audition kysyy, olisiko voinut olla toisin.

Kolme Stephen Hawkingia

Kaksi vammaista näyttelijää (Elisabeth Löffner ja Cornelia Scheurer) sekä ei-vammainen näytteljä Dominik Grünbühel on puettu samanlaisiin Stephen Hawking -asuihin. Heillä on samanlaiset Stephen Hawking -silmälasit ja samanlaiset sähköiset pyörätuolit

Ja sitten mentiin!

Yksi toisensa jälkeen esiintyjät saavat näytelläkseen kohtauksia, tai pikemminkin suorittaakseen tehtäviä. Avuksi otetaan mielikuvituksellinen roikkumalaite, jonka on tarkoitus auttaa vammaisia näyttelijöitä luomaan viriilin ja ei-vammaisen vaikutelman Hawkingin ollessa vielä nuori.

Istun katsomossa jossain leuan loksahtamista ja silmien ammollaan oloa yhdistävässä tilassa, kun Cornelia Scheuer hissataan pikkutakin hartioista ilmaan esittämään pyörällä ajamista. Ja minkä ajamisen riemun näyttelijä saakaan kasvoiltaa kuvastumaan!

Vielä överimmäksi vetää "roikuntalaitteessa" suoritettu karusellikohtaus.

Irvokkaiden kohtausten taustalla esitys soittaa täysillä klassista musiikkia aina Wagnerista alkaen.

Mitä hulvatonta ja pelotonta tanssia poliittisen korrektiuden varovaiseksi tekevällä rakennelmalla!

Pääsykoe vai ihmiskoe?

Aivan kuin esitys kaivelisi minun, katsojan, mielen pohjukoilta salattuja kysymyksiä tai fantasioita.

Roolittaja Nina Goldin hahmo (Anna Mendelssohn) on ristisiitos Jone Nikulaa kykyjenetsintäkilpailun tuomaristossa ja ihmiskokeita tekevää tiedemiestä. Gold on kuin jonkinlainen ei-vammaisten puolipervo ja epähieno esipuhuja: Oi miten kiinnostava tuo vammautunut kätesi on! Saatko noita jalkojasi yhtään suoremmiksi? Teitkö tuon vammaisuuttasi vai näyttelitkö?

The Audition paitsi esittää kysymyksiä ihmisyyden ja "terveyden" määrittelyn olennaisuudesta myös kommentoi vallankäyttöä teatterissa ja elokuvassa.

Esityksessä ei ole väliaikaa. Koska alkupuoli on jo ollut niin vaikuttava, on loppupuolella enää vaikea panna paremmaksi, nostattaa mitään enää minnekään. Tunnin ja kahdenkymmenen minuutin kohdalla katson kelloa.

Esitykset haluavat usein saada katsojan miettimään tai katsomaan peiliin. Peilissä en ole pitkään aikaan nähnyt mitään kiinnostavaa. Mutta voi hyvä tavaton, mitä törmäilyä tämä ryhmä saa aikaan pään sisällä.