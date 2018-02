Saara Aallon kolmas euroviisutarjokas on teatraalinen sekamelska latinoa, diskoa ja Tšaikovskia – eli potentiaalinen menestyjä

Antti Lähde Aamulehti

Queens, Saara Aallon viimeinen biisitarjokas Eurovision laulukilpailuun, pääsi päivänvaloon torstaina.

Kellon kuullaan kajahtavan kappaleessa, joka on Aallon kolmesta kappaleesta teatraalisin ja musikaalimaisin.

Paras se ei ole – tittelin ansaitsee viikko sitten julkaistu Domino – mutta ehdottomasti euroviisumaisin ja sitä kautta kenties todennäköisin menestymään laulukilpailun toukokuussa käytävässä loppukilpailussa.

Kappaleen säveltäjiksi ja sanoittajiksi on merkitty Aallon lisäksi Farley Arvidsson, Charlie Walshe ja Tom Aspaul.

Kolmikosta tunnetuin on Tom Aspaul, joka on ollut kirjoittamassa kappaleita muun muassa Kylie Minoguelle, Little Bootsille ja Matt Terrylle.

Kappaleen on sovittanut ja tuottanut Arto Ruotsala ja musiikkivideon ohjannut Alex Herron.

Liikaa elementtejä

Queens käynnistyy kellopelimaisella kosketinmelodialla, joka on paljon velkaa Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-baletin Makeishaltijattaren tanssille. Taustalla soivat samanlaiset dramaattiset viulunvingahdukset kuin esimerkiksi Boney M:n Sunny-diskoklassikossa.

Säkeistöä seuraa Aallon vibratoon huipentuva rytmikäs väliosa, jonka antamia lupauksia kappaleen kertosäe ei onnistu aivan lunastamaan.

Elementtejä on yksinkertaisesti liikaa, eivätkä ne sovi aivan saumattomasti toisiinsa. Etenkin kertosäkeen jämäkän bassomelodian ja latino-henkisen rytmiikan välillä tuntuu olevan sovittamaton ristiriita. Myöskään kiemurtelevaan "woo-oo"-fraasiin turvautuminen ei kerro hyvää.

Voittajakappale valitaan 3.3.

Saara Aallon kaikki kolme kilpailukappaletta ovat nyt kuultavissa suoratoistopalveluissa ja musiikkivideot ovat katsottavissa Yle Areenassa ja YouTubessa.

Uuden Musiikin Kilpailun voittajakappale ja Suomen edustaja Eurovision laulukilpailuihin valitaan lauantaina 3. maaliskuuta Metro Areenalta lähetettävässä suorassa UMK18-lähetyksessä. Voittajakappale valitaan yleisön ja kansainvälisten raatien äänestyksellä.

Lähetyksessä esiintyy myös Spice Girls -yhtyeestä tuttu Melanie C.