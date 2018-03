Saara Aallon kohtalonhetki koittaa lauantaina – lähteekö euroviisuihin paras, suosituin vai euroviisumaisin ehdokas?

Antti Lähde Aamulehti

Ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailujen historiassa tiedämme Suomen edustuskappaleen esittäjän ennen varsinaista edustuskappaletta. Malli on käytössä monessa Euroopan maassa, mutta Suomessa sitä kokeillaan nyt ensimmäisen kerran.

Suomea edustaa Saara Aalto. Yle uskoo laulajan vetovoimaan ennen kaikkea puolentoista vuoden takaisen Britannian X Factor -menestyksen takia. Aalto sijoittui kilpailussa toiseksi.

Eurovision laulukilpailun finaali käydään Portugalissa Lissabonin Altice-areenalla 12. toukokuuta. Suomi joutuu hakemaan finaalipaikkaa semifinaalien kautta. Aalto esiintyy ensimmäisessaä semifinaalissa, joka kilpaillaan 8. toukokuuta.

Monsters – ennakkosuosikki

Saara Aallon, Linnéa Debin, Joy Debin ja Ki Fitzgeraldin säveltämä ja sanoittama Monsters on muodoltaan ehtaa 2010-lukua.

Kappale yhdistää kepeää letkeyttä voimauttavaan nostattavuuteen ja kuulostaa soundinsa ja tuotantonsa puolesta suunnilleen samalta kuin monet vuosien hitit, joiden kohdalla käytetään tropical house -tyylilajinimikettä.

Ennakkosuosikiksi noussut Monsters on sävellyksenä kohtalaisen hyvä, mutta siitä puuttuu koukku, joka kohottaisi sen lukemattomien kaltaistensa yläpuolelle. Kappaleen kaikki paukut on ladattu kertosäkeen dramaattisesti kohoavaan fraasiin, joka jää päähän ensimmäisestä kerrasta – ja kuullaan kolmen minuutin aikana alun toistakymmentä kertaa eli aivan riittävän usein.

Ripeätempoisen kappaleen huomiota herättävin elementti on kertosäettä seuraavan osan "lapsikuoro", joka toistaa "I ain't scared no more" -fraasia – mutta sekin kuulostaa kovin tutulta jokaiselle Sian Cheap Thrills -hitin kerrankin kuulleelle.

Kappaleen on tuottanut ruotsalainen laulunkirjoitus- ja tuotantotiimi The Family, joka on tehnyt muun muassa Måns Zelmerlövin vuoden 2015 euroviisuvoittajan Heroesin.

Domino – paras

Domino yhdistelee elementtejä elektronisesta tanssipopista, hiphopista (trapista) ja perinteisestä balladismista. Häpeilemättömän isosti soiva kappale on tavallaan yhtä aikaa hidas ja nopea.

Dominon teksti kertoo rakastumisesta – laulajan mukaan "siitä hetkestä, kun on niin rakastunut, että jalat lähtee alta". Kielikuvat ovat modernista popista tuttuja: kaatuvista dominopalikoista on laulanut aiemmin The Big Pink (Dominos), kaiken tieltään raivaavasta purkupallosta puolestaan Miley Cyrus (Wrecking Ball).

Dominossa ilahduttaa sen raikkaus. Aalto laulaa tavallista suoremmin, kuin hymy huulillaan. Mieleen tulee (Cyrusin lisäksi) muutaman 2010-luvun parhaista popsingleistä tehnyt kanadalainen Carly Rae Jepsen, mikä on tietenkin pelkästään hyvä asia.

Saara Aalto on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Thomas G:sonin, Bobby Ljunggrenin, Johnny Sanchezin ja Will Taylorin kanssa. Heistä kaksi ensimmäistä on merkitty myös kappaleen tuottajiksi. G:son eli Thomas Gustafsson on todellinen euroviisukonkari. Hänet tunnetaan parhaiten vuoden 2012 voittajakappaleen, Loreenin Euphorian toisena säveltäjänä.

Queens – euroviisumaisin

Torstaina julkaistu Queens on Aallon kolmesta biisiehdokkaasta teatraalisin, musikaalimaisin ja ehdottomasti euroviisumaisin. Siten se saattaa olla myös kolmikosta todennäköisin menestymään itse kilpailussa.

Queens käynnistyy kellopelimaisella kosketinmelodialla, joka on paljon velkaa Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-baletin Makeishaltijattaren tanssille. Taustalla soivat samanlaiset dramaattiset viulunvingahdukset kuin Boney M:n Sunny-diskoklassikossa.

Säkeistöä seuraa Aallon vibratoon huipentuva rytmikäs väliosa, jonka antamia lupauksia kertosäe ei onnistu aivan lunastamaan. Elementtejä on yksinkertaisesti liikaa, eivätkä ne sovi saumattomasti toisiinsa. Etenkin kertosäkeen jämäkän bassomelodian ja latino-henkisen rytmiikan välillä tuntuu olevan sovittamaton ristiriita. Myöskään kiemurtelevaan "woo-oo"-fraasiin turvautuminen ei kerro hyvää.

Kappaleen säveltäjiksi ja sanoittajiksi on merkitty Aallon lisäksi Farley Arvidsson, Charlie Walshe ja Tom Aspaul. Aspaul on ollut kirjoittamassa kappaleita muun muassa Kylie Minoguelle, Little Bootsille ja Matt Terrylle.