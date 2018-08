Rullalautailijat ovat aktiivisia kaupunkien tee-se-itse-kulttuurin edelläkävijöitä – "Varsinkin Tampereella skeittaus on tosi yhteisöllistä"

Raili Roth Aamulehti

Skeittilauta kolahtaa hankalassa kulmassa Laikun pihapaasiin. Mikko Kyrönviita vain naurahtaa. Kaupunkikehityksen tutkijalle ei ole mieluisampaa paikkaa rentoutua kuin hetki laudalla.

Tänään seurana ovat Pirkanmaan Kaarikoirien puheenjohtaja Teemu Grönlund ja Susanna Suomi. Kolmikko testaa Laikun kivipaaseja hyvässä yhteisymmärryksessä vuorotellen ja välillä yhtä aikaa.

–Tällaista se on yleensä aina. Varsinkin Tampereella skeittaus on tosi yhteisöllistä, sanoo Suomi.

Skeittaajat ovat kaupunkien tee-se-itse-kulttuurin edelläkävijöitä. Harrastajat ovat rakentaneet itselleen sopivia ympäristöjä ja luoneet uudenlaista arkkitehtuuria ja kaupunkia.

Kaarikoirat olivat mukana siirtämässä Laikun pihan kivipaasia varikolta puistoon yhteistyössä kaupungin kanssa. Skeittaajat houkuttelevat Laikun puistoon usein muitakin kaupunkilaisia oleilemaan ja katsomaan menoa.

Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon avajaisiltana Laikun aulagalleriassa on valokuvanäyttely skeittauksesta ja kaupunkitilasta. Laikun lavalla esitetään dokumenttielokuvat Suuren Urheilujuhlan Tuntua ja Abkhazia.

Jukka Ritola / Aamulehti

Lauantain skeittausseminaarissa tutkijat Kyrönviita ja Antti Wallin keskustelevat Kaarikoirien Grönlundin ja Helsingin Suvilahden skeittiparkin aktiivien kanssa.

Parkille varaus Santalahdessa

Kaarikoirat ovat rakentaneet Tampereelle skeittiparkkeja Santalahden tikkutehtaan pihalle ja Hiedanrannan vanhaan kuivaamoon. Tikkutehtaan parkki purettiin kesällä asuinalueen alta, mutta Santalahden uudessa rantapuistossa on varaukset skeittiparkille ja BMX-radalle.

–Kaarikoirat ovat olleet aktiivisesti mukana myös Hiedanrannan tulevan asuinalueen suunnittelutyöpajoissa. Aktiiviset asukkaat ja tekijät ovat kaupungille iso voimavara, sanoo Kyrönviita.

Kyrönviita on Ketterä kaupunki -tutkimushankkeen koordinaattori. Ketterä kaupunki kartoittaa tapoja, joilla kaupunkilaiset voisivat olla mukana kaupunkisuunnittelussa.

Ketterä kaupunki oli mukana järjestämässä Hiedanrannan yleissuunnitelman työpajoja.

Jukka Ritola / Aamulehti

–Hiedanrannan mahdollisuudet ovat tosi hyvät, kun alue on avattu ja kaupunkilaisten ideoille ja toiveille on annettu tilaa. Toivottavasti annetaan jatkossakin. Jos kaikki on kaupungissa viimeisen päälle puunattua, hyviä, yllättäviä juttuja tapahtuu paljon vähemmän, sanoo Kyrönviita.

Vuoden 2020 olympialaji

Skeittipuistot voisivat olla monikäyttöisiä julkisia tiloja. Puistot kutsuvat Kyrönviidan mukaan liikkumaan ja oleilemaan. Mukaan voitaisiin suunnitella myös leikkipaikkoja lapsille.

Grönlundin ja Suomen mukaan Tampere tarvitsee lisää skeittipaikkoja. Iso-Vilusen harrastuspuiston parkki on nykyisin usein täynnä ja monet väliaikaisiksi aikoinaan rakennetut parkit uhattuina.

–Tampereelta on lähtenyt maailmalle Jaakko Ojanen ja muita isoja nimiä. Vuoden 2020 olympialajina skeittaus on maailmalla paljon suurempi juttu kuin meidän perinteiset talvilajimme, sanoo Grönlund.

Kaupunki on jo pyytänyt harrastajia mukaan kokoamaan Tampereelle skeittiohjelmaa. Siinä kartoitetaan rullalautailuun potentiaalisia alueita Tampereella.

Skeittaajat saavat Laikun puistossa tamperelaisilta yleensä positiivista palautetta.

–Joku saattaa sanoa, että tuon ikäinen äijä ja vielä skeittaa, kertoo kolmikymppinen Grönlund.

–Ai sullekin sanotaan noin, ihmettelee Kyrönviita.

Kyrönviita päätyi itse ympäristöpolitiikan väitöstutkijaksi juuri skeittaustaustansa ansiosta. Yläasteikäisenä opinnot eivät niin kiinnostaneet.

Kyrönviita kävi aikuislukion ja huomasi, että aluetieteen ja kaupunkitutkimuksen opinnoissa yhdistyvät monet kiinnostavat asiat.

Design- ja arkkitehtuuriviikon teema on identiteetti. Skeittauksen identiteetti on vahvasti yhteisöllinen. Arkkitehtuuriviikolla rullalautailusta on esillä eri näkökulmia: tutkijoiden, yhdistysten ja kaupunkilaisten.

Skeittaus ja kaupunki pe 24.8. klo 18–22 ja la 25.8. klo 13–21 kulttuuritalo Laikku.

Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikko 24.–31.8.