Rovasti, Jeesus ja Saarikoski – Arto Köykkä puhuu tänään Mummon kammarissa

Matti Kuusela Aamulehti

Jeesus oli Pentti Saarikoskelle kova pala.

Jo nuoruudenpäiväkirjoissaan hän kirjoitti:

"Hän on särky minun hampaassani, kipu minun vatsassani; hän on kolotus ja kaipaus ja ikävä ja nälkä ja kaikki, mikä estää minua olemasta onnellinen. "

Niin, Saarikoski ja Jeesus kohtaavat mitä ilmeisimmin tänään maanantaina Mummon kammarissa, kun tohtori, rovasti Arto Köykkä alustaa kirjojen ystäville aiheesta "Uskonnollinen kieli Pentti Saarikosken tuotannossa".

Köykkä on tehnyt väitöskirjan aiheesta, joten hän tietää mistä puhuu. Ja vaikka sen nimi on Sakeinta sumua käskettiin sanoa Jumalaksi, faktojakin löytyy: Köykkä on ynnännyt, että Saarikoski mainitsee Jeesuksen tuotannossaan 93 kertaa suoraan, vielä useammin viittauksin.

Rovasti Arto Köykkä Mummon kammarissa maanantaina 29.1. klo 13.30, Otavalankatu 12.