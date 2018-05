Röllimetsä joutuu vaaraan

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Taianomainen Röllimetsä on jo kohonnut Tampereen Komediateatterin Päänäyttämölle. Pelastakaa Röllimetsä on Allu Tuppuraisen kirjoittama koko perheen satunäytelmä. Allu Tuppurainen on Rölli-peikon luoja, joka nyt myös ohjaa esityksen ja on säveltänyt sen laulut.

Esityksessä johtaja Seesteinen ja hänen sihteerinsä Sointu Lerkkanen aikovat ostaa Röllimetsän ja muuttaa sen rahaksi. Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. Johtaja ja sihteeri kohtaavat aika liudan satuolentoja: Röllin, Maahiskeijun, Humpuukit ja niiden oudon johtajan.

Tarina käsittelee myös kulutushysteriaa.

Röllimetsä jatkaa Komediateatterissa koko kesän. Näytökset ovat siis sisätiloissa, Komediateatterin päänäyttämöllä.

Esitystä suositellaan yli 3-vuotiaille.

Pelastakaa Röllimetsä Tampereen Komediateatterin Päänäyttämöllä pe 22.5. klo 10.