Tampereen Teatterin syksyssä on neljä ensi-iltaa – Teatterinjohtaja Reino Bragge, mistä näistä tulee hitti?

Tampereen Teatterin syksyn ensi-illat käsittelevät yllättäen monia samoja teemoja: perhesuhteita, rakkautta, vanhemmuutta ja lapsettomuutta. Miten näin on päässyt käymään?

Teatterinjohtaja Reino Bragge, mitä on tapahtunut aiemmalle ajatuksellesi teatterista tavaratalona, jossa on jokaiselle jotakin?

– Tavaratalo toteutuu, jos otetaan huomioon myös vierailuesitykset esimerkiksi Kulttuuriravintola Kivessä. Ja kaupungin eri teatterien tarjonta yhdessä.

Ettekö tee syksyllä yhtään musikaalia?

– Viime vuosina olemme tehneet musikaalin joka toinen vuosi. Cats jatkaa vielä syksyn ajan. Uuden musikaalin teko on raskas prosessi. Notre Damen kellonsoittaja saa ensi-iltansa vuoden päästä syksyllä.

Kokositko tarkoituksella kaikki syksyn ensi-illat niin, että ne käsittelevät samoja teemoja?

– Ei se niin mene, että valitaan teema ja mietitään, mistähän löytyisi siihen näytelmiä. Käy samalla tavoin kuin Teatterikesässä, jonka hallituksen puheenjohtaja olen: jokin johtoteema löytyy joka vuosi. Nyt huomasin saman kuin sinä, että näillä esityksillähän on yhteinen teema.

– Kyllä. Niissä on molemmissa kyse perhetragediasta. Toisessa niistä puhutaan lapsettomuudesta. Minulla on joitakin ystäviä joilla lapsettomuus on tietoinen valinta ja joillekin se saattaa olla suuri tragedia.

– Anna Kareninassa nainen yrittää ottaa elämän omiin käsiinsä, mutta huonosti käy. Tilastot sanovat, että noin puolet avioliitoista päättyvät eroon. Se ei ole enää niin ennennäkemätöntä kuin Tolstoin kirjoittaessa.

Mistä esityksestä odotat hittiä?

– Se on Sademies.