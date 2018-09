Raskaaksi vahingossa

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Asiat, joiden kanssa kipuilemme yksin, osoittautuvat usein luultua yleisemmiksi.

Teatteriesitykset tarttuvat nyt lapsettomuuden tuskaan, siihen miten ne, jotka tekisivät mitä vain saadakseen lapsen, eivät sitä saa. Ja jotkut toiset saavat lapsia myös vasten tahtoaan.

Aihetta käsittelee parhaillaan Tampereen Teatterin Sylityksin. Nyt Tukkateatterin ensi-ilta Nuora: matkalla siihen mitä on tai ei pureutuu samaan pinnalla olevaan aihepiiriin. Nuora koostuu kahdesta itsenäisestä esityksestä, lyhytnäytelmästä No hupsista! ja monologista Pelon ulkopuolella.

No hupsista! on lyhytnäytelmä toiveesta saada lapsi. Pelon ulkopuolella on monologiesitys, joka kertoo kolmeakymmentä lähestyvän naisen vahinkoraskaudesta ja päätöksenteosta.

Nuora: matkalla siihen mitä on tai ei. Ensi-ilta 22.9. klo 19 Tukkateatterissa