Ransu on pehmeä ja yllättävän painava – Kymmenen paljastusta 40 vuotta täyttävästä tv-tähdestä ja käsinukesta

Sari Passaro

Keskikokoinen videonoutaja Ransu täyttää torstaina 4. lokakuuta 40 vuotta. Aamulehti onnittelee päivänsankaria, joka on ilahduttanut lapsia ja aikuisiakin. Keräsimme juhlapäivän kunniaksi kymmenen faktaa Ransusta.

Rotu: Ransu on keskikokoinen videonoutaja.

Nimi: Oikean ristimänimensä se sai kerjäläismunkki Franciscus Assisilaisen mukaan. Kutsumanimi on Ransu.

Syntyi: Oikeastaan Ransu on syntynyt jo vuonna 1977 Sysmässä. Nukketaiteilija Eevaliisa Holma-Kinnunen neuloi Ransun Sysmän Onkiniemen Musta & Valkea Ratsu -nukketeatterille. Ylen Pikku Kakkosen tv-hahmona se syntyi TV2:n lastentoimituksessa 1978, kun Pikku Kakkosen juontajalle ryhdyttiin etsimään paria. Pertti Nättilä sai kunnian toimia tv-Ransun äänenä ja oikeana kätenä. Ensimmäinen lähetys oli 4.10.1978.

Isäntä: Pertti Nättilä on syntynyt: 1. helmikuuta 1934 Viipurin maalaiskunnassa ja asuu Pirkkalassa. Jäi eläkkeelle TV2:n lastentoimituksen päällikön tehtävästä 1997.

Kolme presidenttiä: Kun Ransulle tuli vuonna 1988 kymmenen vuotta mittariin, presidentti Mauno Koivisto onnitteli häntä henkilökohtaisesti. Täyttäessään 30 vuotta Ransu tapasi presidentti Tarja Halosen Mäntyniemessä ja tutustui talon Rontti-kissaan niin hyvin, että otatti itsestään yhteiskuvan tasavallan ensimmäisen mirrin kanssa. Presidentti Sauli Niinistö kutsui Ransun Linnan juhliin ensimmäisenä fiktiivisenä hahmona vuonna 2017.

Markku A. Lehtinen

Harrastaa: Saksofonin soittoa.

Ulkomaantoimittaja: Oli sattumalta paikalla, kun Berliinin muuri murtui vuonna 1989. Selosti siitä myöhemmin lapsille Pikku Kakkosessa. Kertoi Aamulehden haastattelussa arvostelleensa muuria edellisenä päivänä, mutta ehkä ei ollut ainoa syy, että muuri murtui.

Kotikunta: Ransu on Pirkkalan kunnan maskotti ja sillä onkin Pirkkalan kirjastossa oma näyttely. Ransu on kuitenkin ransumaiseen tapaansa kaikkien meidän koira ja se on valittu myös vuoden tamperelaiseksi isäntänsä Pentti Nättilän kanssa.

Fyysiset mitat: Ransu-nukkea teatteriesityksessä liikutellut Harri Helin kertoi Aamulehdessä, että Ransu-nukke oli yllättävän painava. Varsinkin kun sitä joutuu kannattelemaan yläviistossa. Ransun joulutarinan kantaesitys oli marraskuussa 2017 Tampereen Komediateatterin päänäyttämöllä. Nättilä oli lukenut Ransun vuorosanat ja Helin esitti Ransun. Näyttämöä varten nukkea vähän suurennettiin. Toimittaja Anu Ala-Korpela sai koettaa nukkea sisältä ja totesi: "Oi! Se on sisältäkin pehmeä, vielä pehmeämpi ja hattaraisempi kuin pehmolelu tai lapanen!"

Jenni Nordström

Juhlitaan: Pirkkalan pääkirjastossa vietetään Ransu juhlia keskiviikkona 3.10 kello 17.00 alkaen, jolloin Ransu ja henkilökohtainen avustaja Pertti Nättilä ovat vastaanottamassa pirkkalalaisten lasten tekemiä onnittelukortteja. Tarjolla on myös täytekakkua juhlan kunniaksi sadalle ensimmäiselle vieraalle.

Pirkkalassa järjestetään opastettu Ransun tassunjäljillä -kävelykierros lauantaina 6.10. kello 10-11 ja 12-13 sekä kunnan kirjastossa on näyttely. Henkilökuva Ransusta Ylen Teemalla 18.10 alkaen ja Yle Areenassa Karvakuonot automatkalla ja Ransun joulutarina tulee uudelleen Komediateatteriin 26.11.2018 alkaen.

