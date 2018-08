Rannalla-elokuvassa saattaa olla kaikkien aikojen kiusallisin pitkä kohtaus häävuoteella

Pekka Eronen

Tuulen viemää, Cherbourgin sateenvarjot, Hiljaiset sillat, In the Mood For Love... Monissa ikimuistoisissa rakkauselokuvissa tunteet tulevat iholle, mutta jäävät täyttymättä. Rannalla on niiden suuntaan kallellaan, mutta syistä ei nyt enempää.

Ian McEwanin tiiviiseen romaaniin pohjautuva nuoren parin tarina on niin tarkkaan viritetty, että liikaa alustamalla sen voi kolauttaa rikki. Kerrotaan siis vain sen verran, että häistä tullaan.

Noin parikymppiset Florence ja Edward ovat juhlallisuuksien jälkeen päätyneet kaksin Chesil Beachin merenrantahotelliin.

Virnuilevat tarjoilijapojat kattavat päivällisen huoneeseen. Englantilaisittain ylikeitetyt kasvikset ja kaikenkattavat kokolattiamatot voi melkein haistaa. Sean Bobittin kuvaama elokuva on ehdottomasti aistillinen, vaikkeivät päähenkilöt itse aisteja valloille päästäkään. Käsien kosketuksiin latautuu paljon.

Kokemattomat kohtaavat

The Beatles ei elokuvassa soi, mutta se ei varmaankaan sattumalta sijoitu bändin läpimurron kynnykselle, vuoteen 1962. Aivan pian konservatiivisessa brittiyhteiskunnassa moni pato murtui.

Sen rysäyksen jälkeen Florencen ja Edwardin olisi arvatenkin ollut helpompi avautua toisilleen ja ottaa ylipäätään rennommin. Nuoruus ei kohta enää ollutkaan nolo elämänvaihe, josta piti äkkiä suoriutua aikuiseksi.

Mutta annetuilla pelimerkeillä piti selvitä. Molemmat ovat rakkaudessa ja sen toimissa kokemattomia, herkkiä tyyppejä. Florence on rikkaan ja kolean kodin tyttö, joka tähtää muusikon uralle ja vetää kunnianhimoista jousikvartettia.

Edward on lupaava opiskelijanalku perheestä, jonka yhteiskunnallista asemaa äidin aivovamma on järkyttänyt. Kontolla on jokunen pubitappelu, mutta Florence uskoo, että rakkaus muuttaa kaiken.

Virittely riittää

Chuck Berryn fani voi oppia kuuntelemaan Mozartia. Rakastuneiden välissä ei olekaan musiikkimaku tai edes luokkayhteiskunta, vaan brittiläisyyden vaikenemisen kulttuuri.

Siksi pitkä kohtaus häävuoteella on varmaan kiusallisimpia ikinä. Florence ja Edward joutuvat raahaamaan paljon hankalaa ja torjuttua mukanaan lakanoiden väliin.

Saoirse Ronan ja Billy Howle ovat vaikeissa rooleissa lujasti läsnä – aina yllättäviin loppukäänteisiin saakka. Ronan alkaa olla sukupolvensa tärkeimpiä näyttelijöitä, kun Rannalla tulee heti mainion Lady Birdin jälkeen. Anne-Marie Duffilla on kiehtova rooli Edwardin äitinä, mutta heidän perheensä dynamiikkaa Rannalla harmi kyllä vain sivuaa.

Ylipäätään Dominic Cooken ohjaama ja McEwanin itsensä käsikirjoittama elokuva ei selitä niin paljon kuin alkuperäinen romaani. Nuoret tähdet ja tunnelman virittely saavat riittää.