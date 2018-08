Rakastetun Mielensäpahoittajan kuuluisin repliikki kuullaan uudessa elokuvassa vain kaksi kertaa – ohjaaja Tiina Lymi kertoo, miksi

Matti Kuusela Aamulehti

Myönnän heti kättelyssä aavistuksen nolona: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja -elokuva on jotain aivan muuta kuin olin kuvitellut.

Odotin kevyttä ja vaivaannuttavaa vitsailua, näin koskettavan ja ajattelemaan pakottavan ison elokuvan.

–Mukava kuulla. On aina ilo yllättää ihmisiä, elokuvan ohjannut Tiina Lymi sanoo ja hymyilee.

–Vaikuttaa siltä, että elokuva vetoaa etenkin miesten tunteisiin.

Tuomas Kyrön menestyshahmo harppasi isoilla saappaillaan Lymin elämään keväällä 2017.

–Solarista soitettiin ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut ohjaamaan uuden Mielensäpahoittajan.

Vapaat kädet?

Sehän sopi, kunhan hän saisi tehdä näköisensä elokuvan, myös käsikirjoituksen.

–Minulla oli aika pian idea siitä, millaisen elokuvan haluan tehdä. Halusin tuoda siihen jotain hyvin henkilökohtaista ja tärkeää. Siksi tarvitsin vapaat kädet, Lymi sanoo.

Hän sai sellaiset.

–Kirkas ajatus oli, että asioiden korjaaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Mielensäpahoittaja antoi mahdollisuuden tähän, tarinaan yli sukupolvien nousevasta rakkaudesta. Vähän siinä piti miettiä, Lymi myöntää.

–Seitsemänkymppinen on kompastunut elämässään monta kertaa, nelikymppinen ehkei niin useasti, mutta aivan varmasti jonkun kerran, jokainen meistä. Silloin eteen tulee kysymys: lähdenkö pois vai jäänkö? Tässä tilanteessa ratkaisee se, onko ympärillä rakastavia ihmisiä, Lymi tietää.

–Jos jäät, kaikki on taas mahdollista. Tästä haluan elokuvassa kertoa. Aina ei tarvita uutta alkua. Kunhan osataan ja uskalletaan jatkaa. Rakkaus ratkaisee.

70-vuotias mies?

–Myös päähenkilön kohtaaminen kiehtoi kovasti: seitsemänkymppinen mies oli minulle täysi mysteeri. En tunne ketään sellaista, isääkään minulla ei ole. Tuonikäinen mies tuntui tosi kiinnostavalta reissulta.

Elokuvan alku on mielenkiintoinen: Mielensäpahoittajasta nähdään pitkään vain selkää, ruutupaitaa, karvareuhkaa.

–Tein aloituksesta vähän kuin luontodokumentin. Lähestymme varoen ja vähitellen outoa eläintä, kuin David Attenborough savannilla, että yhtään ei tiedä mitä se miettii, Lymi sanoo ja nauraa.

–Näin tutustumme katsojan kanssa yhdessä pikku hiljaa kohteeseen.

Kinnunen ei sooloile

"Kohdetta" esittää tällä kertaa Heikki Kinnunen, joka korvaa ensimmäisessä elokuvassa pääosaa esittäneen Antti Litjan.

–Heikki on aivan ihana. Ja uskomattoman taitava. Ohjaajan kannalta Heikki on täydellinen: hän tekee kaiken juuri niin kuin tekstiin on kirjoitettu. Jos jokin repliikki ei tunnu toimivan, hän ei rupea muuttamaan sitä, vaan miettii, mitä teki väärin. Ja tekee sen jälkeen paremmin, oikein.

Solar Films

Kinnusen lisäksi elokuvassa loistavat muun muassa Sulevi Peltola, Elina Knihtilä, Jani Volanen ja Iikka Forss.

Tähti on syttynyt

Elokuvan tähti on kuitenkin täysi uusi kasvo: Satu Tuuli Karhu lumoaa 17-vuotiaana Sofiana, lapsenlapsena, kuva ja nauru toisensa jälkeen.

–Löysin hänet koekuvauksista. Täytyy myöntää, että etsin vähän toisenlaista tyyppiä, mutta Satu Tuuli on niin vilpitön ja taipuisa näyttelijä, että pakkohan hänet oli valita, Lymi sanoo.

–Olen iloinen siitä, että saan olla hänen ensimmäisen elokuvansa ohjaaja. Se saattaa olla hyvä juttu myös Satu Tuulille: olin itsekin teatterikorkeakoululainen mennessäni ensimmäiseen elokuvaani. Tiedän hyvin, millaiselta se tuntuu, Lymi sanoo.

No, miltä Akvaariorakkautta tuntui?

–Siitä ei nyt yhtään enempää.

Synnytys ja monologi

Kuuluisa repliikki "Kyllä minä niin mieleni pahoitin" kuullaan elokuvassa vain kaksi kertaa. Miksi näin?

–Alun perin päätin, että yksi kerta riittää. Sofian nussimispantomiimin ja itkuun puhkeamisen jälkeen Mielensäpahoittaja on niin pihalla, ettei pysty sanomaan mitään muuta, Lymi sanoo.

–Slogania ei toistella, koska en halunnut, että elokuvassa pelleillään yhtään. Moni komedia on kuollut pelleilyyn.

Mikä on itsellesi elokuvan liikuttavin kohtaus?

–Synnytys. Sain itsekin ensimmäisen lapsen nuorena ja olin aivan hukassa.

Niin, Mielensäpahoittajasta tulee elokuvan lopussa pappa, kun lapsenlapsi Sofia saa lapsen, tytön, jonka nimeää siltä seisomalta Hertaksi.

–Iloitsin suuresti, kun tajusin, että pääsen kirjoittamaan Heikille aivan sairaan hyvän monologin. Hän tekee sen uskomattoman hienosti, yhdellä kuvalla. Kyllä sekin koskettaa, Lymi myöntää.

Ja murtomaahiihto

Monologissa Kinnunen kuiskailee keskoskaapissa olevalle lapselle ja kertoo, että on ainakin kolme hyvää syytä tulla maailmaan.

Ne ovat: peruna, haitarimusiikki ja murtomaahiihto.

Entä jos Tiina Lymi olisi keksinyt hyvät syyt elää omasta päästään. Mitä ne olisivat olleet?

–Ystävät. Nauru. Juoksu. Jooga. Uinti. Vuorilla vaeltaminen. Valokuvaaminen. Rakkaus!

Ja vielä lopuksi: selvisikö seitsenkymppisen miehen mysteeri? Mitä löytyi?

–Aika paljon selvisi. Ja paljon myös löytyi, rakkautta. Sanoinkin Heikille heti alussa, että Mielensäpahoittaja on rakastanut emäntää aivan valtavan paljon. Sen pitää näkyä. Ja se myös näkyy ja tuntuu.