Pyöräretki vie Tampereen omaan mini-Berliiniin – Matkalla vanhojen puistojen Viinikka

Raili Roth Aamulehti

Pyöräretki vie Viinikan vanhojen puistojen halki. Matkalla vilahtavat ohi myös Viinikan kirkko ja Nekalan siirtolapuutarha, kun museolehtori Miinu Mäkelä ja ”kanuuna” Seppo Parviainen johtavat kulkua.

Viinikka-Nekalan kulttuuripyöräretki on maksuton ja kaikille avoin.

Tampereen XXIII kaupunginosa on vanhojen puistojen hillitty Viinikka. Sen naapurikaupunginosa on alun perin työväestölle rakennettu Nekala, jonka historiassa riittää tarinoita. Atomikylän parakit siirrettiin Loviisan ydinvoimalan rakennustyömaalta ja Asevelikylässä on Alvar Aallon suunnittelemia taloja.

Nekalasta on tullut houkutteleva asuinalue rosoiseen Berliini-tyyliin. Alueella on omintakeisia ruokapaikkoja ja puistoissa on pidetty kulttuuritapahtumia.

Pyöräretki starttaa Laikunlavan läheltä hevoskastanjan alta.

Kulttuuripyöräretki Viinikka-Nekalaan ke 8.8. kello 17–19. Lähtö Tampereen Laikunlavalta.