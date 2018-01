Punkia, psykeä & improa: Tampereella kolmen minifestarin viikonloppu

Antti Lähde Aamulehti

Joulurauhalle pannaan Tullin alueella loppiaisena piste punkin, jazzin ja raskaan rockin voimalla.

Seuraavassa esittelemme lyhyesti kiinnostavimman esiintyjän viikonlopun kunkin minifestivaalin ohjelmistosta.

Chron Gen

Maailman ensimmäinen "puutarhakaupunki" Letchworth, rakennettiin vuonna 1903 Lontoon pohjoispuolelle. Puistoidyllissä sai alkunsa Chron Gen, yksi 1980-luvun alun brittipunkin aarteista, joka antoi kyytiä Smokien Alicelle siinä missä Kari Tapiokin.

Punk Rock XMAS 5.1.

Savela & Forsman

Eero Savela ja Alf Forsman löivät musiikilliset hynttyynsä yhteen vuonna 2016. Trumpetistin ja rumpalin liitosta on syntynyt toistaiseksi yksi albumi, Karkia Mistikan syksyllä julkaisema Affe ja Eero. Duo uskoo musiikissaan vapauteen ja hetken oivalluksiin.

Telakka Jazz 6.1. klo 21.

Jess & the Ancient Ones

Kuopiolainen Jess and the Ancient Ones on nousemassa yhdeksi eurooppalaisen psykedelian arvostetuimmista tekijöistä. Kolmosalbumillaan The Horse and Other Weird Tales bändi tulkitsee 1960-luvun synkkää puolta – parin minuutin rautaisannoksissa.

Svart Fest II 6.11. klo 22.