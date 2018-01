Puheenjohtaja Jaakko Kuusisto puolustaa TTT:n tulevaisuutta uhkaavaa tukiuudistusta: "En ole varma, mitä työväenteatteri tänä päivänä tarkoittaa"

Anni Tolonen Aamulehti

Valtionosuusjärjestelmän uudistusta suunnittelevan työryhmän mukaan Tampereen Työväen Teatterin erityisasema pitäisi purkaa. Suomessa Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern i Helsingfors ovat tähän saakka lakiin kirjatun erityisasemansa takia saaneet korotettua tukea valtiolta.

Tuen määrä muihin teattereihin nähden on ollut lähes kaksinkertainen. Jos TTT:n asema puretaan, teatterin tuesta leikkautuisi vuositasolla kaksi miljoonaa euroa.

Tuen leikkaaminen saattaisi TTT:n hallituksen puheenjohtajan Kai Hintsasen mukaan johtaa siihen, että suuri näyttämö suljettaisiin, ja 40 työntekijää irtisanottaisiin.

Uudistus astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2020.

Valtionosuusjärjestelmää uudistavan työryhmän puheenjohtaja Jaakko Kuusisto, työryhmän tarkoituksena oli uudistaa järjestelmää eikä puuttua rahoitukseen. Kävikin niin, että työryhmä ehdottaa, että yhdeltä laitokselta leikataan kaksi miljoonaa euroa. Miten tässä näin kävi?

–Ymmärrän, että tämä on tamperelaisittain erittäin kipeä asia. Rahoitusjärjestelmään kohdistuu ennustettavuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta paljon vaatimuksia. Olemme lähteneet siitä, että kaikki ovat rahoituksessa samalla viivalla, eli jos on jotain erityisrahoituksia tulossa, pitäisi olla erityistehtäviä, joihin rahoitus perustuu. Tampereen Työväen Teatterin kohdalla oli vaikeaa nähdä, mikä se erityistehtävä on.

Eli se, että on Suomen ainoa ammattimaisesti toimiva työväenteatteri, ei tee teatterista erityistä?

–En ole itse varma siitä, mitä työväenteatteri tänä päivänä tarkoittaa. Suuret teatterit Suomessa toteuttavat ohjelmistollisesti aika samantyyppistä tehtävää. Tampereen Työväen Teatteri ei tee asiassa merkittävää poikkeusta.

Sanot, että pitäisi lähteä samalta viivalta, mutta silti Svenska Teatern saa säilyttää erityisasemansa ja esimerkiksi Kansallisoopperaa tuetaan useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Miksi esimerkiksi nämä kaksi saavat erityisen aseman?

–Näille molemmille on olemassa erityisasema, ensimmäisellä kielellinen. Tästä (TTT:n) asiasta käytiin pitkää ja syvällistä keskustelua työryhmässä, mutta vallitseva konsensus oli se, että TTT:n kohdalla perustelua erityisasemalle ei nähty. Ehdotamme Svenskanille erillisrahoitusta, eli sen asema ei sellaisenaan säilyisi, vaan se siirtyisi kansallisten taidelaitosten harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Työryhmäänne kuului myös Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin. Jääväsikö hän itsensä näissä kokouksissa?

–Kyllä. Hän ei ole lausunut Svenskanin tai TTT:n asemasta yhtään mitään. Hänestä tuli Svenskan johtaja kesken työryhmän prosessin.

Mielestäsi Tampereen Työväen Teatterilla ei ole kansallisen päänäyttämön asemaa. Silti se on nauttinut korotettua valtion tukea ja ollut jo siten erityisasemassa Svenska Teaternin rinnalla vuodesta 1972 saakka. Miten kommentoit?

–Viittaan vuoden 1993 Teatteri- ja orkesterilakiin, jossa TTT:n ja Svenskanin erityinen, korkeampi rahoitus perustellaan sillä, että ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Kummankaan teatterin kohdalla ei viitata kansallisnäyttämöihin. Tekstissä todetaan lisäksi, että vastaavaan asemaan voidaan nostaa muitakin toimijoita, vaikkakaan näin ei olekaan tapahtunut. Lain perusteluista ei löydy kansallisnäyttämön asemaa.

Kun laitos nauttii korotettua, melkein kaksinkertaista tukea, eikö sillä silloin ole jo erityisasema?

–Kysymys on siitä, mikä se asema on tänä päivänä ja mitkä ne perusteet ovat nyt. Mitkään privilegiot eivät ole pysyviä. Vahvasti itse toivoisin, että Tampereen Työväen Teatterilla olisi erityinen tehtävä, joka mahdollistaisi sille jatkossakin vahvan aseman, mutta toistaiseksi tämän julkistuksen tiimoilta minulla ei ole ollut suoraa kontaktia TTT:n johtoon, että olisiko heillä jotain ajatuksia mahdollisen erityistehtävän osalta. Tärkeää on muistaa, että äkillisesti ei tapahdu mitään. Tulee siirtymäajat ja se on monen vuoden prosessi.

Järjestelmän uudistuksen yhtenä tarkoituksena on saada uusia, lupaavia kulttuurintekijöitä mukaan tukijärjestelmään. Onko niin, että TTT:ltä leikattava tuki annettaisiin esimerkiksi vapaille ryhmillä?

–Se on spekulaatiota. Tämä riippuu eurojen määrästä ja järjestelmästä ja esimerkiksi siitä, mitkä toimijat järjestelmään pääsevät. Väite siitä, että TTT:n rahat siirtyisivät suoraan Helsinkiin ei kyllä perustu mihinkään.

Miksi työryhmä sitten päätti leikata tukea vain yhdeltä laitokselta?

–Kyse ei ollut siitä, että haluttaisiin leikata joltakin rahaa pois, vaan tarkoituksena oli luoda järjestelmästä tasa-arvoisempi ja läpinäkyvä. Tämä ei ollut mieluisa tehtävä, mutta TTT:n tuki pienenee, kun sen erityisasema puretaan.

Eikö työryhmän yhtenä pääteesinä ollut, että kulttuuria säilytetään alueellisesti ja maakunnissa?

–Sehän tulee säilymään aivan mainiosti. Esityksessä ei ole mitään sellaista, mikä vaarantaisi alueellista tarjontaa.

Paitsi Tampereen osalta saatetaan sulkea maan toiseksi suurin näyttämö?

–Niin, se on yksi suuri teatteri, mutta esityksellä ei ole mitään vastaavaa alueellista efektiä valtakunnallisesti.

Miten työryhmän esitys ottaa huomioon uusien toimijoiden rahoituksen?

–Liitimme mukaan esityksen yli 10 miljoonan euron menolisäyksestä uudistuksen toimivuuden varmistamiseksi. Valtionosuudet ovat olleet laskusuunnassa monta vuotta tehtyjen leikkauspäätösten vuoksi. Jos suunta jatkuu, kyky ottaa järjestelmään sisään uusia toimijoita on heikko etenkin harkinnanvaraisten tukien osalta. Jos lisärahaa ei tule, harkinnanvaraisuuden kehittäminen on erittäin hankalaa. Tässä on eduskunnalla todella tärkeä paikka varmistaa resurssointi niin, että vaikutukset ovat sellaisia kuin toivotaan.

Esimerkiksi elinkeinoelämää tuetaan miljardeilla, kulttuuria miljoonilla euroilla. Mitä mieltä olet tästä?

–Kulttuurin kokonaistaloudellisia merkityksiä ei Suomessa vieläkään ymmärretä lukuisista tutkimuksista huolimatta. Kulttuuriväki ei edes unelmoi mistään elinkeinoelämälle annetuista miljardituista, mutta tilanne on nyt se, että kulttuurintekijät saavat juuri ja juuri toimintansa pyörimään. Kyse ei ole suurista rahoista, mutta sillä kulttuurin tuella olisi valtava vaikutus. Kulttuurin kohdistetut tuet nähdään edelleen enemmän van menoeränä, ja tähän ajatukseen pitäisi saada muutos.