Provokaattori, päiväuni, ikoni ja diiva: Popin kuningatar Madonna täytti 60 vuotta – tältä tähden ura on näyttänyt valokuvina

Saara Tunturi Aamulehti, Reuters

–Kuningatar! Ihan vaan jos joku on sattunut unohtamaan.

Näin popin itseoikeutettu kuningatar Madonna kirjoitti sosiaaliseen mediaan jakamassaan kuvassa tällä viikolla ennen syntymäpäiväänsä.

Ei Madonna, maailma ei ole unohtanut. Madonna, koko nimeltään Madonna Louise Veronica Ciccone, täytti torstaina 60 vuotta.

Madonnan huikea ura on kestänyt 35 vuotta ja siihen on mahtunut sanalla sanoen niin paljon käänteitä, että niiden listaaminen on käytännössä hyödytöntä. Madonnan ensimmäinen albumi Madonna julkaistiin vuonna 1983 – ja loppu on historiaa.

–Hän on muodonmuutoksen pioneeri, joka muuttaa tyyliään niin ulkoisesti kuin musiikissa jokaisella kappaleella ja jokaisella videolla. Tämä on jotain, mitä nyt artisteilta odotamme, mutta tuohon aikaan se oli hyvin radikaalia ja poikkeuksellista. Tämän lisäksi hän on pohjimmiltaan hieno artisti, joka tekee hienoa musiikkia, kirjailija Matt Cain kommentoi uutistoimisto Reutersille.

Näistäkin hänet muistetaan

Suudelma MTV:n lavalla Britney Spearsin ja Christina Aguileran kanssa vuonna 2003, Sex-niminen kahvipöytäkirja vuonna 1992, Justify my Love -kappaleen esityskielto nuorten suosiossa olleella musiikkikanava MTV:llä vuonna 1990 – ja monta monta muuta, uutistoimistot AFP ja Reuters listaavat.

Käytännössä Madonna oli se artisti, joka toi seksuaalisuuden ja seksuaalisuutta käsittelevän kuvaston musiikkivideoihin ja laajaan levitykseen juuri MTV:n kautta. Madonnan videot ja esiintymiset 1980- ja 1990-luvuilla ikonisista kappaleista, kuten Like a Virgin, Like a Prayer ja Justify My Love nostivat aikanaan poikkeuksellisen mittaluokan kohuja ja kommentteja. Madonna on saanut urallaan vihat päälleen lukemattomilta joukoilta Vatikaania myöten.

Madonna on aiottu muun muassa pidättää Torontossa Kanadassa vuonna 1990 liian roisiksi kuvaillun kohtauksen takia esiintymislavalla. Taustatanssijat esittivät tyydyttävänsä Madonnaa samaan aikaan, kun hän lauloi Like a Prayer -kappalettaan.

Blond Ambition -kiertue on merkattu popkulttuurin lokikirjoihin muutenkin käänteentekevänä, sillä se toi esiin muun muassa seksuaalivähemmistöjä, mikä tuona aikana oli laajasti vähemmän hyväksytympää kuin nyt.

Samalla kiertueella Madonna lanseerasi ikoniseksi muodostuneen muotivillityksen: Jean Paul Gaultierin suunnitteleman tötterökorsetin.

