Pori Jazz yllättää: Lauantaina esiintymislavoilla nähdään vain naisartisteja ja naisten johtamia yhtyeitä

Sini Kuvaja Pori

Pori Jazzin pääkonserttien ohjelma on valmistunut ja sisältää yllätyksen. Lauantaina 21.7. Kirjurinluodon kolmella esiintymislavalla nähdään vain naisartisteja ja naisten johtamia yhtyeitä.

Naisartistien päivä on Pori Jazzilta tietoinen valinta ja kannanotto. Viime vuosina julkisuudessa on keskusteltu artistien sukupuolijakaumasta festivaaleilla. Naisten prosenttiosuus esiintyjissä on ollut huomattavasti pienempi kuin muusikoiden ammattikunnassa.

Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro kertoo, että tärkeintä ratkaisun taustalla oli esimerkin voima. Lokkilavan historiassa naiset nousevat nyt ensi kertaa keskiöön.

–Toivon, että yleisössä on nuoria tyttöjä, jotka saavat ahaa-elämyksen: Naiset voivat luoda uraa jazzin parissa myös muuten kuin laulamalla, mikä on jazzissa usein naismuusikoiden rooli, Aro sanoo.

Idea elänyt pitkään

Aro päätti varhaisessa vaiheessa syksyllä ohjelmistoa suunnitellessaan, että jazziin keskittyvän Lokkilavan tarjonta painottuu naisten johtamiin yhtyeisiin. Kun ohjelmisto alkoi saada muotoa, ajatus laajeni myös muille lavoille.

Pori Jazz on kiinnittänyt sukupuolijakaumaan huomiota jo aiempina vuosina, ja idea on elänyt jo pitkään.

–Mutta ohjelmanrakennuksessa on kyse siitä, keiden artistien kanssa päästään sopuun, ja mitkä keikat toteutuvat. Aiempina vuosina kaikki asiat eivät ole loksahtaneet kohdalleen, eikä ajatusta ole pystytty siirtämään käytäntöön, Aro toteaa.

Me too -kampanjaan teemapäivä ei liity.

–Me too on hieno ilmiö, ja sille peukut ylös, mutta meillä tämä ajatus oli olemassa jo ennen sitä.

Tasosta ei tarvinnut tinkiä

Jazzmusiikissa naismuusikoita ei ole kovin paljon. Aron mukaan tästä syystä olisi ongelmallista rakentaa kokonaisen festivaalin jazzohjelmisto puoliksi naisten varaan. Samat naiset esiintyisivät silloin joka festivaalilla vuodesta toiseen.

–On vaikea buukata muusikoita ja bändejä, jos niitä ei ole riittävästi tarjolla. Festarin bändivalintojen täytyy perustua ensisijaisesti taiteelliseen tasoon.

Pori Jazzin naisartistein päivässä ei taiteellisesta tasosta tarvinnut tinkiä.

–En olisi siihen suostunutkaan. Kyllä ohjelmisto joka tapauksessa tehdään taiteelliset näkökulmat edellä. Kiinnostavia kandidaatteja löytyi lopulta paljon, Aro kertoo.

Hän nostaa festivaalilla esiintyvän jazzbasisti Kaisa Mäensivun (s. 1990) esimerkiksi kovassa nousussa olevasta nuoresta muusikosta. Hänen kaltaisiaan kaivataan lisää.

Alanis Morissetten johdolla

Lauantain pääesiintyjä Alanis Morissette on puhunut julkisuudessa tasa-arvokysymysten puolesta. Hänen lisäkseen lauantain konsertissa esiintyvät Jessie Ware, Katie Melua, yhdysvaltalaislaulaja Somi, brittiyhtye Hannah Williams & The Affirmations sekä Kaisa Mäensivun Kaisa’s Machine.

Pori Jazz julkisti perjantaina heinäkuun ohjelmistoon uusia esiintyjänimiä, joita olivat muun muassa yhdysvaltalainen soul rock -yhtye Vintage Trouble, Paperi T ja englantilainen soul-artisti Jordan Rakei.

Pori Jazzin pääkonsertit järjestetään Kirjurinluodon konserttipuistossa 19.–21. heinäkuuta.