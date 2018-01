Popedan perustelut vetäytyä Emma-gaalasta ontuvat: Yhtyeen historia on täynnä playback-esiintymisiä

Vesa Laitinen Aamulehti

Popeda ilmoitti perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, ettei se aio esiintyä helmikuun Emma-gaalassa. Syyksi yhtye ilmoitti sen, ettei gaalassa voi esiintyä livenä. Yhtye ilmoitti rehvakkaasti, että "Popeda on livebändi eikä tunne tarvetta muuttaa tapojaan 40 vuoden jälkeen".

Aamulehden lukija ihmetteli perjantain uutisen kommenttikentässä Popedan perusteluja.

–Kumma juttu, sillä historiikkinsa mukaan he ovat kuitenkin esiintyneet useasti playbackinä, muun muassa vuoden 1995 Emma-gaalassa.

Popedan historiikin kirjoittaja Vesa Kontiainen, onko kirjassa virhe?

–Ei suinkaan. Popedahan on esiintynyt playbackina vaikka kuinka paljon, muun muassa lukuisilla videoilla, Kontiainen sanoo.

Kontiainen luettelee ulkomuistista monta 1980- ja 90-lukujen musiikkiohjelmaa, joissa Popeda on esiintynyt playbackina.

–Hittimittari, Iltatähti, Toivotaan, toivotaan, Levyraati, Tuubi ja Casino. Näissä ainakin.

Kontiainen muistaa jopa Popedan ensimmäisen playback-esiintymisen.

–Se oli helmi- tai maaliskuussa 1981. Ohjelma oli Toivotaan, toivotaan ja kappale Mörri-Möykky. Kaikki nämä löytyvät minulta videolla.

Kontiaisen mukaan tv-ohjelmien musiikkiosuudet tehtiin aiemmin lähes aina playbackinä eli musiikki tuli nauhalta ja esiintyjät soittivat ja lauloivat sen tahdissa.

–Voi tietysti olla, että Popeda ei halua enää esiintyä playbackinä. Muistini mukaan he ovat esiintyneet ainakin tällä vuosikymmenellä aina vain livenä. Ennen oli toisin.

Onko live-esiintyminen uskottavuuskysymys? Vähentäisikö playbackinä esiintyminen Popedan uskottavuutta?

–Popedan voimavara ja vahvuus on aina ollut se, että he vetävät livenä. Siten he ovat parhaimmillaan ja varmaan siksi he haluavat vetää kaikki keikkansa livenä, Kontiainen tulkitsee.

Aamulehti ei tavoittanut Popedan keulahahmoa Pate Mustajärveä kommentoimaan kohua. Yhtyeen tiedottajan mukaan Mustajärvi on lomamatkalla ja tavoittamattomissa.