Poliisi joutuu kaapatuksi uudessa trillerissä – Etsintäpartiolla on epätoivoinen tehtävä Tukholman alamaailmassa

Tukholma on gangstereiden kivikova pelikenttä uudessa Ennen kuolemaa -rikossarjassa. Skandinaavisen rikossarjan pääosassa on jälleen nainen, kun talousrikostutkija Hanna Svensson (Marie Richardson) alkaa tutkia sieppausta.

Kylmät hermot ovat koetuksella, kun Hannan kollega ja rakastettu Sven katoaa kuin maan nielemänä Tukholmassa keskellä päivää. Hannan ainoa johtolanka on nimi, jonka Sven ohimennen mainitsi puhelinkeskustelussa.

Haastavaa etsintää eivät ainakaan helpota jännitteet työpaikalla. Hanna on aiemmin siirretty talousrikospuolelle, kun hän pidätti oman poikansa Christianin huumeiden välittämisestä.

Aikaisemmin Hanna on aina työskennellyt järkähtämättä lain ja oikeuden puolella. Häntä eivät estäneet poikansa pidättämisessä edes perhesiteet.

Hannan pomo on juuri alkanut puhua hänelle varhaiseläkkeestä, kun hänen pitäisi keskittää kaikki voimansa ja taitonsa Svenin löytämiseksi.

Hannan ei auta muu kuin yrittää tunkeutua keskelle päivittäistä rikostutkintaa. Muuten hänen rakkaansa on mennyttä.

Tulenarkaa tietoa

Käy ilmi, että Sven on sotkeutunut vaarallisille vesille. Hän on tehnyt salaista tutkintaa moottoripyöräjengin rikollisesta toiminnasta. Kaikki Svenin poliisityö ei ole välttämättä ollut aivan ohjesääntöjen mukaista.

Hanna alkaa epäillä, että hänen kuulemansa nimi on soluttautuja moottoripyöräjengin sisäpiiristä. Svenin puhelimeen kilahtaa kysyviä tekstiviestejä salaperäisestä numerosta.

Ennen kuolemaa esittelee Tukholman hurjan ja verisen alamaailman. Ihmisen henki on halpa, kun gangsterit ja jengit selvittelevät välejään.

Christian on kärsinyt kahden vuoden vankeusrangaistuksensa, mutta vankila on muuttanut poikaa. Christian kantaa pidätyksestään kaunaa äidilleen. Hän on ottanut Hannaan etäisyyttä ja hautoo sisällään myrkynvihreää katkeruutta.

Pahinta on se, että johtolankoja olisi löydettävä heti. Jos moottoripyöräjengit ovat osallisena Svenin katoamiseen, poliisin olisi toimittava nopeasti.

Mukana vakiokasvoja

Marie Richardson on ruotsalaisten rikossarjojen vakiokasvoja. Hänet on nähty Wallandereissa ja Johan Falkeissa. Richardson ja Johan Falkin näyttelijä Jakob Eklund ovat olleet pariskunta jo yli 30 vuotta.

Hannan on pakko tulla toimeen rikostutkija Björnin kanssa, jos hän toivoo että Svenin kaappaajien jäljille päästään nopeasti. Sveniä esittävä Magnus Krepper on tuttu Komisario Winterin älykkökomisarion roolistaan.

Komisario Winter perustuu Åke Edwardsonin romaaneihin.

Ennen kuolemaa TV1 su 3.6. klo 22.05