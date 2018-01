Perhe pyörähtää, poikkeaa ja piipahtaa täydellisessä kodissaan pikaisesti – nuori Iiris voi pahoin ja pakenee Jäämerelle

Marjaana Roponen

Nadja Sumanen voitti esikoiskirjallaan Rambo Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2015. Rambossa äänen saa vähävaraisen, masentuneen äitinsä kanssa kaksin elävä levoton poika.

Toisella romaanillaan Sumanen vahvistaa taitavansa realistisen nuortenromaanin genren.

Romaanissa Terveisin Seepra on myös päähenkilönä yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta kokeva nuori, mutta tällä kertaa päähenkilön perhe on hyväosainen. Pulmana on, että kaikilla on koko ajan kiire.

”Aina kun muistin, yritin vääntää aivoni ajattelemaan Irjan äidiksi, Erikin isäksi ja Kimin veljeksi. Yritin, koska kerran joku terapeutti oli vihjaissut, että perheellemme voisi tehdä hyvää, jos kotona Irjan, Erikin, Kimin ja Iriksen sijasta asuisivat äiti, isä ja lapset.

Äiti. Isä. Lapset. Asuisivat, eivät

– pyörähtäisi

– piipahtaisi

– käännähtäisi

– poikkeaisi pikaisesti

– nukkuisi yön yli.”

Kireitä äitejä ja tassukka-isejä

Romaanin takakansiteksti kertoo Iriksen pahasta olosta ja viiltelystä, jolla tyttö karkottaa ahdistustaan. Ensimmäiset kymmenet sivut ovat raskasta luettavaa.

Irja-äiti, entinen kakkubloggari, viilettää crossfit-salilleen aina kuin mahdollista. Erik-isä, juristi, on kotona vain passiivinen sivuhenkilö. Vieroitushoidossa olevaa Iriksen veljeä vanhemmat häpeävät niin, ettei tätä oikeastaan ole olemassa.

Monessa vuonna 2017 ilmestyneessä nuortenkirjassa kerrotaan samaa sanomaa: vanhemmat keskittyvät niin tiiviisti omiin elämiinsä, etteivät tiedä, mitä heidän lapsensa puuhaavat. Rahaa voi olla, aikaa ei.

Vanhempien läsnäolottomuus on yli sukupolvien tuttu ilmiö, ja edelleen aihe elää nuortenkirjoissa. Kiinnostavaa on, että monessa nykytarinassa äidit kuvataan viileinä, kiireisinä suorittajina, isät passiivisina tassukoina. Sumasen romaanissa äidin perfektionismi on asettunut Iriksen päähän valvontakamerana, jonka kautta tyttö tarkkailee jatkuvasti omaa käytöstään, mahdollisia virheitään ja epäonnistumisiaan.

Roadtrip Jäämerelle

Hitusen valoa romaaniin alkaa tihkua Iriksen ja erään Runotytön sähköpostikirjeenvaihdon kautta. Lopullinen lämpöaalto ankeuden keskelle tulee Iriksen kotona siivoavan virolaisen Teelen myötä. Kontrasti Iriksen varakkaan kodin ja siivoajanaisen välillä on tehokas tapa korostaa Iriksen kodin kylmyyttä.

Sumanen onnistuu kirjoittamaan tämän osoittelematta, sillä Teele ei ole kaikenkorjaava supermummo, vaan yksinäinen nainen, jolla on omat tarpeensa. Lämpö syntyy arkisuudesta ja inhimillisyydestä, kohtaamisesta.

Lopulta romaanin merkityksellisimmäksi asiaksi nousee isän ja tyttären suhteen kasvu. Iris ja Erik innostuvat yhdessä Erikin nuoruuden harrastuksesta, filmivalokuvien kehittämisestä. Lähentyminen ei tapahdu helposti ja kasvaa pitää niin tyttären kuin isän. Lopulta Iris ja isä-nimen Iriksen mielessä saanut Erik laittavat kuviot uusiksi ja kuljettavat perheen kunnon road trip -tunnelmissa Jäämerelle.

Romaani kasvaa alun ankeudesta rempseään kodikkuuteen. Iriksen päässä valvontakamera sammuu.