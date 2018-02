Pelottavan tasapainoisia nuo kirjailijat! – Rafael Donner ja Antti Hurskainen korostavat kirjoissaan uuden uljaan miehen tunneherkkyyttä

Ville Hänninen

Aiemmin useita esseekirjoja Savukeitaalle tehnyt Antti Hurskainen on hakenut uuden kodin Siltalalta. Hän sopiikin kustannustoimittajansa ja kustantamon esseistin Antti Arnkilin kanssa samaan talliin.

Arnkilin ote on tosin kirjallisuus- ja kulttuurihistoriallisesti orientoituneempi ja kirjoittajana analyyttisempi. Hurskainen on kiinnostuneempi rock-musiikista, jota käsitellyt Foo Fighters -essee on Arnkilin tasokkaan Lauantaiesseet-kokoelman (2014) heikointa antia. Fanitus – tai sen yhtä pulppuava vastakohta ”inho” – eivät juuri kiinnosta.

Tämä pätee myös Antti Nyléniin, jonka viimevuotinen teos Johdatus filmiaikaan ilmestyi niin ikään Siltalalta. Luen koska tahansa oppinutta ja taidokkaasti pyörehtivää tekstiä uskonnoista, kirjallisuudesta tai performanssitaiteesta, mutta pop-poikuus tuntuu olevan taakka, josta kannattaa pyrkiä irti nuorena.

Pelottavan tasapainoisia

Ilokseni Hurskainen on vähentänyt musiikkia käsitteleviä ja siihen viittaavia esseitä kirja kirjalta. Esikoisteoksesta Ozzy-tekstistä (2013) on muutenkin tultu pitkä matka nykyiseen varmaotteiseen ja melko kepeään tyyliin.

Luin peräkkäin Rafael Donnerin esikoisteoksen Ihminen on herkkä eläin ja Hurskaisen Suru ei toimi -uutuuden. Siksi kirjojen yhtäläisyydet tuntuvat voimakkaina (jopa sivumäärä on sama).

Kumpikin edustaa 1980–1990-luvulla syntynyttä miespolvea, joka ei enää kärsi Suomen edellisistä sodista. Isät eivät kärsi kokemuksistaan (tai isiensä kokemuksista), eivätkä pojat tottele isiään kierrättämällä traumoja.

Nykyiset pari–kolmekymppiset ovatkin usein pelottavan tasapainoisia. Donner korostaa teoksessaan ihmisen herkkyyttä: vuosituhantisen tekniikan keskelläkin olemme tunteissamme kiinni, joten niitä ei voi laiminlyödä. Hän ei myöskään esittäydy maailman omistajana vaan sen ikäisenä kuin on.

Hyvän lauseparin lumo

Hurskainenkin (s. 1986) tekee suhteellisen lyhyestä ja melko tavanomaisesta elämästä hyveen. Kiinnostavimmillaan Suru ei toimi on, kun Hurskainen kuvaa haikeasti, ettei ole voinut käyttää alkoholia kuten edelliset sukupolvet – väärin. ”Alkoholiongelma"-esseessä Hurskainen kärjistää: ”Järkevyys on ratkaiseva osa alkoholiongelmaani. Järjettömyys on ratkaiseva osa alkoholia.”

Hänen mukaansa liberaalit demokratiat rakentuvat kohtuuden ihanteille, mihin alkoholi sopii huonosti. Eikä tissuttelu sovi perinteiseen kirjailijakuvaankaan.

Hurskainen erittelee sankarillisen kännin etälumoaan, joka on samanaikaisesti lapsellista ja rehellisen kunnollista. Alun sitaatti E. M. Cioranilta osoittautuu avaimeksi koko teokseeen: ”Olet aina vain sitä, mitä et ole, ja surua siitä, mitä olet.”

Aiempi lainaus osoittaa, että Hurskainen kuuluu niihin kirjoittajiin, jotka eivät voi vastustaa hyvän lauseparin lumoa. Jos virke on hyvä, sen pahempi ”totuudelle”.

Tämän voi ilmaista asiallisemminkin. Klassisen esseistin tavoin Hurskainen kyseenalaistaa itseäänkin, välillä jopa samassa virkkeessä, mutta useimmiten sentään rivien väleissä. Itsensä alentaminen ja ristiriitaisuuksien korostaminen ovat vähintään Montaignesta asti olleet hyväksi todettuja tapoja saada lukija kiinnostumaan.