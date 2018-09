"Pelkään, että kuolen neitsyenä" – Ahaa Teatterin näytelmän pääosaan nousevat nuorten pelot ja toiveet: niitä on kyselty koululaisilta ympäri Suomea

Maarit Saarelainen

Miika Murasen Ahaa Teatterille ohjaama Hattaroita ja pelkotiloja on erinomainen puheenvuoro nuorilta ja riemastuttava parodia idioottiaikuisista.

Näytelmän pohjana ovat eri puolilla Suomea asuvat, nettikyselyyn vastanneet ja kouluissa haastatellut nuoret. He kertovat haaveistaan ja peloistaan. Osa heidän livekommenteistaan on osana esitystä.

Murasen käsikirjoitus näyttää nuorten elämän koko kirjon, johon mahtuu kymmeniä erilaisia tarinoita ja persoonia.

Kärjistys toimii

Henkilögalleria vaihtelee tavallisesta Otosta (Jussi Jätinvuori) tubetähti Sitruunaan (Jenni Helenius) ja kesätyöpaikkaa hakevasta merkonomiopiskelija Oskarista (Alexander Wendelin) tosissaan treenaavaan hiihtäjälupaukseen (Satu Lemola).

Tyylilaji on kärjistävä, mutta se toimii. Parodiat aikuisista ovat nauruhermoja kutkuttavia, kuten omaa ammatti-identiteettiään etsivät Opo ja vain vilunkiin uskova fakkiutunut koulun terkkari. Episodinäytelmä muotona on katsojalle haastava, mutta loistavat näyttelijät esittävät 12 tarinaa intensiteetillä ja taidolla. He ovat uskottavia, hauskoja, sympaattisia ja hellyttäviä.

Videot, äänimaisema ja kaarimaisen lavastuksen keskellä vaihtuvat kuvat luovat pohjaa vaihtuville tarinoille. Toimivan puvustuksen ja maskeerauksen avulla näyttelijät hyppäävät hetkessä uuden hahmon housuihin.

Kuunnelkaa nuorta

”Pelkään, että kuolen neitsyenä.” ”Toivon, että joku arvostaisi minua.” ”Pelkään, että jään yksin.” ”Haluaisin päästä Galapagos-saarille.” ”Pelkään kuolemaa.” Unelmia ja pelkoja on suuria ja pieniä. Tärkeintä on kuitenkin ystävyys ja asioiden jakaminen.

Vanhemmat, kuunnelkaa nuorta joka asuu teillä. Kunnioittakaa, arvostakaa ja hyväksykää. Olemme kaikki yhtä aikaa erilaisia ja samanlaisia.