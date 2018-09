Paul Oxley on Englannin lahja suomipopille – 1980-luvun alun hittinikkari esiintyy sunnuntaina Hällässä

Antti Lähde Aamulehti

Lapsena luulin Paul Oxley's Unitin olevan yksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Olin toki vain noin neljävuotias, mutta isoveljeni kasettisoittimestaan luukuttama Living in the Western World -albumi (1981) kuulosti korviini popmusiikilta ihmeellisimmillään ja eksoottisimmillaan siinä missä The Beatleskin.

Vasta vuosia myöhemmin karu totuus paljastui minulle: yhtye oli suomalainen, eikä sen paremmin Livingin the Western Worldin nimikappaletta kuin Spanish Barsia tai dramaattisuudellaan vavahduttanutta Terry's Insidea tuntenut maamme rajojen ulkopuolella juuri kukaan!

Miksei Paul Oxley's Unit sitten komeile kunniapaikalla suomirockin pantheonissa? Ehkä siksi, että yhtyeen keulakuva (oikealta nimeltään Malcolm Campbell) oli britti ja muut jäsenet suomenruotsalaisia.

Aika ajoin Oxley, 65, putkahtaa jostain esiin. Sunnuntaina hän tekee akustisen soolokeikan Hällässä.

Hällä Stage 30.9. Liput 25 e.

KATSO: Paul Oxley's Unitin tv-esiintyminen 1980-luvun alussa. Kappale Terry's Inside.