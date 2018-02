Pasi was here viiltää miehen sivistyksen kelmun halki itsetyydyksellä ja pierun pärinällä

Markus Määttänen Aamulehti

Elämä on aineen eriskummallinen anomalia, jonka syntymiseen on tarvittu maailmankaikkeuden kokoinen sattumageneraattori. 14,2 miljardia vuotta atomeita pyöriteltyään sattumakone on saanut aikaiseksi Pasin. Hänen päähommansa on viihdyttää itseään ja muita ruoansulatuselimistössään elävien symbioottisten bakteerien ja hiivojen tuottamalla suolikaasulla, pierulla.

Sitten Pasi ampuu itsensä haulikolla ja vapauttaa atominsa takaisin aineen tiedottomiin olomuotoihin. Jäljelle jää Hemmo, joka kaipaa Pasia.

Hemmo elää kuuluisassa Helsingin punavihreässä kuplassa, joka puhkeaa Pasin itsemurhasta. Hemmo lähtee takaisin kotiseudulleen Savonlinnan Kellarpellon lähiöön ja omiin lapsuusmuistoihinsa Pasin kanssa.

Ihmiselämän suurimpiin järjettömyyksiin kuuluu se, että ihminen kykenee käymään Kuussa ja kohta Marsissakin, ja samaan aikaan tuhlaamaan tietoisen elämän pöllähdyksensä itsesääliin ja merkityksettömistä asioista masenteluun. Tämän Veikko Nuutisen kirjoittama ja Milko Lehdon ohjaama Pasi was here tuo parhaiten esille.

Antaa vuoden parhaaksi uudeksi kotimaiseksi näytelmätekstiksi valittu teos muutakin – esimerkiksi sen, että ainoa tapa selvitä aineen tietoisuuden henkäyksestä on rankka huumori, itseironia ja taide. Ihan oikein: taide. Se on ainoa järkevä pehmike ja lääke ihmisen turhiin epätoivon hetkiin. Ei Nuutinen muuten näin hyvää ja totta tekstiä olisi kirjoittanut.

Sivistyksen ohut kalvo

Pasin ja Hemmon lapsuus ja nuoruus 1980-luvun ja 1990-luvun Savonlinnassa koostuu videopeleistä, pornolla masturboinnista, kiljun ryystämisestä, pierun pärinästä ja tyttöjen kiusaamisesta. Kiusaaminen on ainoa kontaktin ottamisen malli vastakkaiseen sukupuoleen.

Pasista ja Hemmosta tunnistaa itsensä myös katsomossa istuva, heitä kymmenen vuotta vanhempi x-sukupolven edustaja. Ei se tuon kummoisempaa ollut meilläkään.

Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä ohuemmaksi hän tajuaa sivistyksen ja hyvätapaisuuden kalvon. Hän tajuaa olevansa lähempänä apinaa kuin vaikkapa puolisoaan. Tästä valaistumisesta ei selviä kuin erittäin mustalla huumorilla, mitä Pasi was here onneksi on täynnä.

Pasia näyttelevä Tuukka Huttunen ja häntä muisteleva Hemmoa tulkitseva Janne Kallioniemi tuovat upeasti esiin sen epävarman räpellyksen, mitä lapsuus ja varhaisnuoruus pojilla on. Ei sille voi kuin nauraa. Tytöt ovat paljon poikia fiksumpia, kaiken ikäisinä. Näytelmässä tätä todistaa Hemmon vaimo, Turnajaiskeppi, Maija Langin mainiolla tulkinnalla.

Kaikesta syytetty isä

Näytelmän suurin tähti on Tampereen parhaimpiin näyttelijöihin kuuluva Tommi Raitolehto. Hänen Laktoosilerssinsä, lörtsyäijänsä ja painepesuri-isäntänsä ovat kaikki mestarillisia miehuuden kiteytymiä.

Raitolehto antaa toden äänen myös sille kaikesta syytetylle puhumattomalle, viinasta änkyröityvälle, suomalaiselle isälle, jonka poika tekee itsemurhan. Vaikka Pasi was here kertoo nykyisten 35-vuotiaisten kuplista, isän monologi nousee näytelmän liikuttavimmaksi kohdaksi.