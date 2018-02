Panu Rajala seksuaalisen häirinnän syytöksistä Aamulehdelle: "Ei ole mitään anteeksipyydettävää"

Anni Tolonen Aamulehti

Joukko entisiä opiskelijoita syyttää kirjailija, tutkija Panu Rajalaa seksuaalisesta häirinnästä ja siitä, että tämä ei pyynnöistä huolimatta professorina puuttunut alaisensa harjoittamaan seksuaaliseen häirintään.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Rajala toimi Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksen professorina vuodesta 1997 ja jäi virkavapaalle vuonna 2002.

Teatterin ja draaman tutkimuksen entisten opiskelijoiden mukaan Tampereen yliopistossa opettanut opettaja ja yksi vierailijanäyttelijöistä harjoittivat molemmat Rajalan lisäksi seksuaalista häirintää.

Rajalan alaisuudessa toimi opettaja, joka irtisanottiin tammikuussa 2018 Kallion lukion lehtorin virkasuhteesta seksuaalisen häirinnän takia.

Viisi entistä draamaopiskelijaa laati loppuvuonna 2017 muistion Rajalan professorikaudesta Tampereella.

Myös Aamulehti on saanut muistion.

Siinä opiskelijat kertovat, että Rajalan omaan toimintakulttuuriin kuuluivat vahvasti tiettyihin naisopiskelijoihin kohdistuvat seksuaalissävytteiset vihjaukset ja ehdottelut sekä esimerkiksi humaltuneena sopimaton lähentelevä käytös oppiaineen yhteisissä juhlatilaisuuksissa.

Opiskelijoiden mukaan professori Rajala ei ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin vähentääkseen opetukseen liittynyttä häirintää ja ahdistelua useista pyynnöistä huolimatta.

Muistio kertoo, että muutama naisopiskelija koki professorin käytöksen niin häiritseväksi, että opiskelijoiden ainejärjestön hallituksen jäsenet muodostivat työryhmän, joka pohti keinoja puuttua asiaan.

Häirintä tuotiin yksityisesti muutamien ainejärjestön hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan tietoon.

Asiasta käytiin keskustelemassa Rajalan luona vuonna 2001.

Opiskelijoiden mukaan professori "vähätteli omia tekemisiään, kiisti häirinnän sillä varjolla, että ´haluaa vain kehua kauniita opiskelijoita, eikä siihen tulisi suhtautua negatiivisesti´, ei suostunut ymmärtämään, että erityisesti valta-asemassa olevalta taholta ko. käytös on sopimatonta, ja osoitti silminnähtävää turhautuneisuutta ja kiukkua koko tapaamisen johdosta".

Panu Rajala, muistatko, että opiskelijat olisivat kertoneet sinulle kokemuksistaan ja pyytäneet, että reagoisit asiaan?

–Muistan, että opiskelijaryhmä oli huoneessa kertomassa joitain huoliaan koskien tällaisia asioita, mutta silloinkin kerrotut näytöt ja esimerkit olivat erittäin vähäpätöisen tuntuisia. Eikä nytkään ole konkretisoitu enempää. Kehuin jonkin seminaarin alussa tai jossain tilanteessa erään naisopiskelijan kaunista, uutta puseroa. Ja tämä oli kehumista, jota ei hyväksytty. Että ulkonäköön kohdistuva huomio oli ei-toivottua. Tällä tasolla olivat kerrotut, niin sanotut häirintätapaukset. Tämä oli pelin henki. Muita käytännön tapauksia ei ole kerrottu enkä ole niistä lukenut.

Opiskelijoiden mukaan sinä itse olet professorin roolissa ylittänyt sopivat rajat eli esimerkiksi tehnyt seksuaalissävytteisiä ehdotuksia ja lähennellyt, Miten kommentoit tätä?

–En tietenkään voi muistaa 20 vuoden takaisten illanviettojen tapahtumia. Mutta jos sellaista jonkun mielestä on tapahtunut, se on kuulunut sen aikaiseen leikkimieliseen iloittelevaan vapaaseen seurusteluun ja ehkä karonkan ilonpitoon tai sellaiseen, johon olen ollut taipuvainen koko elämäni aikana, eikä siitä ole koskaan kukaan aikaisemmin valittanut. Tämä on tätä, amerikkalaisen kampanjan jälkilaineella halutaan saalistaa tällaisia tapauksia ja uhreja.

Eli illanvietossa tapahtuneet, seksuaalissävytteiset tapaukset ovat olleet vain leikin varjolla tapahtuneita?

–Jos on ollut tällaista eroottista leikinlaskua, niin varmaan se on ollut leikinlaskua. Sellaista se oli ennen teatteripiireissä. Ei se ollut kiellettyä, vaikka nyt onkin kiellettyä. Tässä varjonyrkkeillään ikään kuin tuntemattomien, absurdien tahojen kanssa.

Olet puhunut julkisuudessa jo ajojahdista ja vainosta. Miksi sinua joku vainoaisi?

–Haluaisinkin kuulla vastauksen asianosaisilta.

Miksi tällainen muistio olisi tehty, jos mitään ei olisi tapahtunut?

–Ottaisin mielelläni suoran yhteyden henkilöihin, jos tietäisin, ketkä ovat kirjoittaneet muistojaan. Kyllä minullakin joitain muistoja on, joilla voisin vastata.

Muistion mukaan osa opiskelijoista keskeytti kurssinsa tai jopa opintonsa ahdistavan ilmapiirin takia. Etkö huomannut tällaista?

–Sellaista tapahtuu yliopistossa aina. Tampereen yliopistossa oli vapaa aineenvalinta, siellä sai vaihtaa koko ajan pääainettakin. Mitään vuotoa ei ollut mihinkään, tuli sitten muita opiskelijoita, jos joitain lähti.

Minkälainen opettaja Kallion lukiosta irtisanottu opettaja mielestäsi oli?

–Voin kertoa, että hän oli erittäin pätevä ja lahjakas ja innostunut opetuksessa ja ohjauksessa. Heittäytyi töihinsä ehkä joskus liian syvälle, liian innostuneesti, liian pitkälle meneviin harjoituksiin, mutta ehdottomasti palava sielu. Hänhän on muun muassa nyt väitellyt tohtoriksi Jouko Turkan metodeista ja hän on niitä harvoja lahjakkuuksia, joita meillä tällä alalla on. Nyt sitten hänet on teloitettu, hänet on saatu potkittua pois töistään, hän on työttömänä, ja varmaan nyt kaikki ovat tyytyväisiä, että saatiin yksi poika pois pelistä.

Eli etkö usko tähän, mitä Kallion lukion entiset opiskelijat ovat kertoneet?

– Minä ainakin olen aivan kerrotun varassa. En tiedä konkretiaa. Tällä ei ole dokumenttia tai todistuspohjaa, sana sanaa vastaan. En anna mitään arvoa tällaisille kerrottujen, purkautuvien kaunojen ja huhujen kautta ilmenevään julkiseen oikeudenkäyntiin.

Opiskelijat ovat sosiaalipoliittisen sihteerin ja työryhmän kanssa tulleet keskustelemaan luoksesi seksuaalisesta häirinnästä. Muistion mukaan käynnin jälkeen "sekä häirintää kokeneet että työryhmässä mukana olleet opiskelijat alkoivat saada osakseen vihamielistä kohtelua ja julkista nöyryytystä professorin toimesta. Samoihin aikoihin professorin asenne opiskelijoita ja ainejärjestötoimintaa sekä omaa asemaansa ja työtään kohtaan kävi aina vain välinpitämättömämmäksi".

–Tämä ei pidä paikkaansa. Selvää panettelua. En varmasti suhtautunut vihamielisesti enkä varmasti nöyryyttänyt. En ryhtynyt kurinpidollisiin toimenpiteisiin, koska kerrotut näytöt olivat triviaaleja. Ei ollut syytä alkaa kovistella tätä opettajaa. Silloin oli Jouko Turkan menetelmän aalto, oli fyysistä, konkreettista, jopa päällekäyvää ohjausta. Turkka oli nero! Nyt jälkikäteen nuttu on käännetty nurin ja sanotaan, että voi voi sentään, kylläpä oltiin sopimattomia.

Eli raiskauksen harjoittelu, johon opettajakin itse osallistuu, on ollut ihan sallittua?

–Sitä ei ainakaan ollut Tampereen yliopistossa, jos oli Kalliossa, en ota kantaa.

Muistion mukaan myös Tampereella on tehty tällaista.

–Ei minun aikanani, ei todellakaan minun tietääkseni. Joitain voimakkaita kokeita on voitu tehdä, en ehkä ole ollut paikalla katsomassa. Minulle ei ole kerrottu tällaisesta, kuulen siitä ensi kertaa.

Miten aiot jatkaa? Aiotko pyytää anteeksi?

–En todellakaan. Ei ole mitään anteeksipyydettävää. Jatkan omaa työtäni ja kirjoitustyötäni, jos sallit. Näitten tapausten jälkeen olen julkaissut 16 kirjaa ja viisi näytelmää ja kaksi oopperaa ja näistä voisin keskustella, olisi jotain pohjaa. Tämä on täysin yhdentekevä lieveilmiö, jolla ei ole mitään merkitystä. Toivotan hyvää jatkoa tälle noitavainolle ja yrittäkääpä etsiä uusia uhreja, kyllä niitä tuolla killuu.