Pakolaisaihe ja henkisyyden tavoittelu kohtaavat upeannäköisessä unkarilaiselokuvassa

Antti Selkokari

Aluksi saamme kuulla, että planeetta Jupiterin Europa-nimisellä kuulla on suolavetinen meri, jossa voisi mahdollisesti olla elämää. Symboliikkaa pursuavan aloituksen jälkeen Jupiterin kuu -elokuva syöksähtää suoraan keskelle hengästynyttä tilannetta.

Joukko syyrialaispakolaisia joutuu Unkarin rajaa ylittäessään pakoilemaan poliiseja. Nuori mies Aryan (Zsombor Jéger) joutuu paon tiimellyksessä eroon isästään ja virkaintoisen poliisi Laszlon (György Cserhalmi) tähtäimeen ja ampumaksi.

Hengissä pysyneen Aryanin verta roiskahtaa ampumahaavoista ilmaan kelluviksi pisaroiksi, joilla näyttää olevan oma tahto ja liike. Aivan samalla tavalla Aryanin ruumis näyttäisi alkavan totella omaa tahtoaan ja lähtee liitelemään yläilmoihin pois pyssyään heiluttelemaan jäävän poliisin ulottuvilta.

Aryan päätyy lopulta kuitenkin lahjonnalla ja hämäräbisneksillä elävän tohtori Sternin (Merab Ninidze) hoiviin.

Maksakaa, niin näette ihmeen

Stern näkee ajoittain ilmaan kellahtavassa Aryanissa ansaintamahdollisuuden ihmeparantumisiin uskovien hölmöjen kustannuksella. Elokuva kuljettaa päähenkilöään ja katsojaansa pitkin Budapestia, joka on kuin jokin Dante Alighierin kuvaaman helvetin ulommista piireistä: yhtäällä ahtaista ahtaimpia asumuksia, joissa köyhimmät ja maahanmuuttajat joutuvat piileskelemään, ja toisaalla jugend-palatsien ylellisen väljiä onnettomien porhojen huoneistoja.

Kaikkialla väreilee sama pelokkaan vainoharhaisuuden tunne.

Jupiterin kuu tekee Budapestista hyvinkin omituisen tuntuisen kaupungin, jossa joutuu koko ajan vilkuilemaan taakseen mahdollisten vaarojen varalta. Elokuvan ihmiset ja kerronta ovat vahvasti tyyliteltyjä, esimerkiksi korruptoituneet Laszlo-poliisi ja tohtori Stern olisivat aivan kotonaan missä tahansa film noir -pastississa.

Teos hajoaa sekavuuteen

Elokuvan päähenkilö Aryan jää koko jutussa heppoisimmaksi. Selittämättömästi kuin yliluonnollisena lahjana levitointikykynsä saanut nuori mies ei koskaan täsmenny, ei enkeliksi eikä ihmiseksi. Järin kiinnostavaa tyyppiä hänestä ei elokuvassa tule.

Jupiterin kuu sivuaa mihinkään paneutumatta monia asioita. On pakolaisten säälittävä kohtalo, on henkiparantajien kyynisyys, rasistien naurettavuus ja päälle valutetaan vähän new age -latteuksia. Tietoisesti symboliikkaa ja nykyhetken realismia yhdistelevä unkarilaisohjaaja Kornél Mundruczó löi itsensä läpi neljän vuoden takaisella Budapestin kulkukoiralaumoja pakolaisiin ja muihin vähemmistöihin rinnastaneella hurjalla White God -elokuvallaan.

Tällä kertaa hän ei yllä yhtä hallittuun teokseen, mutta Jupiterin kuu jättää mieleen monia kiehtovia kuvia ja vaikutelman liian moniin aiheisiinsa tukehtuvasta elokuvasta.

Leffa ei ole täysin turha, koska se näyttää miten mielipuolisen hienoa kuvaa syntyy, kun puikoissa on unkarilainen elokuvaaja Marcell Rév. Mundruczón edellisenkin elokuvan kuvannut Rév liikuttaa kameraansa kuin maaliin hakeutuvaa ohjusta.

Kamera sukeltaa ja syöksähtelee, mutta aina kohti kerronnan vaatimaa parasta paikkaa. Tämä näkyy etenkin elokuvan loppupuolen kiivaassa takaa-ajokohtauksessa, jonka voisi koska tahansa liittää näytteeksi hakemukseen pääsystä ronskiotteisen action-elokuvan työryhmään.