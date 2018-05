Painajaismainen uutuustrilleri jättää hiljaiseksi – Yksinäisen kostajan muotokuva kasvaa Joaquin Phoenixin suurtyöksi

Antti Selkokari

Nallemaisesti tallustelevan muhkeapartaisen Joen (Joaquin Phoenix) olemus voisi harhauttaa luulemaan miestä kiltiksi tassukaksi. Pahemmin ei voisi erehtyä, sillä Joen sisällä piilee aimo annos raakaa voimaa ja raivoa.

Niitä hän käyttää pedofiilejä ja muita hyväksikäyttäjiä vastaan kaikella sillä suoraviivaisuudella, minkä pitkä kokemus sotimisesta ja poliisityöstä antaa.

Palkkamurhaaja-Joe pestataan pelastamaan senaattorin 14-vuotias Nina-tytär (Ekaterina Samsonov) pedofiiliringiltä. Joe saa ohjeet olla kovakätinen.

Muistojen sirpaleet

Elokuva on paljon muutakin kuin yksin riehuvan palkkatappajan työnkuvausta, koska elokuva on kiinnostuneempi murhaajasta kuin itse murhista. Joe on yksin vanhan äitinsä (Judith Roberts) kanssa kotona asuva vaitelias mies, jolla on takanaan väkivaltaisen isän pelossa kulunut lapsuus.

Päähenkilönsä tavoin vähäpuheinen elokuva ei menneisyyttä selittele. Katsoja jätetään yksin kokoamaan takaumissa ja muistikuvina esiteltyjä palasia monin tavoin traumatisoituneen Joen menneisyydestä. Hän on ollut armeijassa, kenties Afganistanissa, sittemmin FBI:ssa, missä on nähnyt liikaakin ihmiskaupan seurauksien lohduttomuutta.

Tärkeässä osassa ovat myös ääneen lausumattomat tunteet ja ajatukset. Vaikuttaa siltä, että tappotöillä on hänelle terapeuttista merkitystä. Hän ikään kuin pitää raivoavan pedon itsessään kurissa päästämällä sen hallitusti irti.

Ikimuistoinen rooli

Kaiken yllä leijuu ahdistuksen tuntu elämän rajallisuudesta. Radiohead-yhteestä tutun Jonny Greenwoodin musiikki on oleellinen osa elokuvan ahdistavan tunnelman luontia.

Kun elokuvan kerrontakin on elliptistä, haihtuvaista ja sirpaleista, niin onhan tämä varsinainen taidepaukku, muttei ihan täydellinen. Vaikka onkin vastenmielistä kiitellä veriteoista kertovaa elokuvaa, niin on myönnettävä, että Lynne Ramsayn leffa on muodoltaan harvinaisen puhdas.

Vaikka näyttelijä tekee roolin, silti on aina rooleja jotka tekevät näyttelijän. Tämän hiljaiseksi jättävän trillerin päähenkilö, palkkatappaja Joe saattaa hyvinkin jäädä rooliksi, josta Joaquin Phoenix muistetaan.