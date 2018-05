Osmo Rauhalan uuteen näyttelyyn tulee esille ennennäkemättömiä luonnoksia Pyhän Olavin kirkon maalauksista

Mika Lampi

Suomen tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Osmo Rauhalan tuotantoa asetetaan näytteille Jaatsinkadun kivinavettaan Sastamalan keskustaan kesän ajaksi.

Maksuttomassa näyttelyssä on esillä tunnettuja maalauksia ja grafiikkaa sekä harvinaisia, ennennäkemättömiä luonnoksia Pyhän Olavin kirkon maalaustyön ajalta.

Näyttelyn nimi on Ennen ja jälkeen – Before and After. Se esittelee Rauhalan taiteellista tuotantoa ennen ja jälkeen Pyhän Olavin kirkon maalaustyön.

Vuokralla kaupungilta

Kyseessä on Tyrvään Pappilan näyttely. Pappila on vuokrannut kivinavetan alakerran Sastamalan kaupungilta, joka on etsinyt Sastamalan seudun museon entiselle toimitilalle ensisijaisesti alueen elinvoimaa vahvistavaa käyttöä.

Arkisto/Riitta-Liisa Pirttikoski

Kivinavetta jäi tyhjilleen, kun museon näyttelytoimintaa on siirretty Pukstaavin pihapiirissä sijaitsevaan Tornihuvilaan.

–Rauhalan näyttely on pelkästään kivinavetan alakerrassa. Yläkerrassa on vielä museon esineitä jäljellä, kertoo Tyrvään Pappilan toiminnanjohtaja Kirsi-Marja Nieminen.

Hän kertoo, että Tyrvään Pappila on vuokrannut kivinavetan alakerran kaupungilta syyskuulle asti. Kahden päivän jazz-tapahtuma järjestetään kivinavetassa 14.–16. syyskuuta. Esiintyjiä ei ole vielä julkistettu.

Sastamalan kaupungin tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi kertoo, että vuokra on neljältä kuukaudelta yhteensä 4 000 euroa.

–Tämän lisäksi he tekevät omalla kustannuksellaan alakerrassa pientä pintaremonttia kuten seinien maalausta.