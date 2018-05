Opettaja Elina Tuomi ravistelee suomalaista alakoulua tavoilla, joita aiemmin ei olisi tohdittu kuvitellakaan – joskus oppilaat kikattavat open somessa julkaisemille kuukautiskuville

Sonja Huhtaniska

Kuvassa oli nilkkoihin vedetyt maastohousut, karvaiset sääret ja veriset pikkuhousut. Kuvatekstissä luki: Not all menstruators look the same. Kaikki, joilla on kuukautiset, eivät näytä samalta.

Erityisluokkaa opettava Elina Tuomi, 31, julkaisi piirroksen Instagram-tilillään, vaikka tiesi 11-vuotiaiden oppilaiden seuraavan häntä sosiaalisessa mediassa. Eikä hän silmää räpäyttänyt niin tehdessään.

Tuomi on kansankynttilä 2.0, jotain aivan muuta kuin mihin suomalaisissa luokkahuoneissa on totuttu – avoin ja yhteiskuntakriittinen.

Joskus oppilaat kikattavat open kuukautiskuville älypuhelintensa äärellä. Silloin Tuomi tokaisee:

–Niin. Siinä on kuukautiset. Entä sitten?

70 esikuvaa nuorille

Kuukautisiin liittyvää häpeää vastustavat kuvat ovat Lunette-kuukuppien toimeksianto ja vain pieni osa Tuomen työtä vapaana kuvittajana. Tuomi kirjoittaa myös kantaaottavaa blogia koulumaailmasta.

Sonja Huhtaniska

Opettaja ei yritä tavoitella poikkeuksellisella some-näkyvyydellään nuorten suosiota. Sen sijaan hän haluaa luoda luokkahuoneeseen ilmapiirin, jossa kaikesta voidaan keskustella.

–Mitä enemmän olet näkyvä ja aito, sitä enemmän sinulla on auktoriteettia. Teet itsestäsi luottamuksen arvoisen, hän kuvailee.

Tuomi oli sanavalmis ja kriittinen jo lapsena. Hän lumoutui taiteilija Frida Kahlon elämänkerrasta viidennellä luokalla ja ahmi Friedrich Nietzchen Näin puhui Zarathustra -teoksen yläasteella.

Vasta aikuisena hän tiedosti, että Kahlon kaltaisia esikuvia ei olisi tarvinnut etsiä Meksikosta saakka. Myös Suomessa vaikuttaa vahvoja naisia.

Siksi Tuomi työstää parhaillaan nuorille suunnattua tietokirjaa, jossa esitellään 70 suomalaista tasa-arvon edelläkävijää – kaikki heistä naisia. Tuomi piirtää heidän kuvansa ja kirjoittaa heidän tarinansa.

–Koulujen seinät ja koko yhteiskunta on verhottu valkoisten heteromiesten kuvilla. Kirjan tarkoitus on kunnioittaa naisia, joiden perintö on hirveän tärkeä. He pitivät aikanaan paljon kovempia puheenvuoroja kuin minä ikinä. Mutta tunnetaanko heidän kasvojaan?

Tuomi pitää merkitsevän tauon.

–Eipä taideta.

Kuka on riittävän tärkeä?

Kirjaa työstäessään Tuomi on saanut käyttää historiankirjoittajan valtaa. Miten hän ratkaisi, ketkä naisista ovat riittävän tärkeitä?

Tuomi hymähtää.

–Tähän olisivat kuuluneet kaikki naiset, jotka tunnen, aina omasta äidistä lähtien.

Alussa kirjailijalla oli 200 nimen lista. Yhdessä kustantajan kanssa sovittiin, ketkä 70 päätyvät lopulliseen kirjaan. Tuomen äiti jäi joukosta, niin hyvä tyyppi kuin hän onkin.

Sonja Huhtaniska

Sen sijaan listalla ovat muun muassa presidentti Tarja Halonen, kuvataiteilija Tove Jansson, maalivahti Noora Räty, muusikko Alma, piispa Irja Askola ja sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt feministipuolueen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila.

–Toiset naisista ovat mukana saavutustensa tähden, toiset siksi, että he ovat tehneet yksityiselämässään jotakin merkittävää. Haluan nuorten ymmärtävän, että vaikuttaa voi monella tavalla ja monella alalla.

Mukana on myös ihmisoikeusaktivisti Viima Lampinen, joka on kertonut julkisuudessa avoimesti muunsukupuolisuudestaan. Hän ei siis ole nainen. Tuomi kuitenkin nimenomaan halusi moninaisuuden näkyvän kirjassaan.

–Asia puhuttiin hänen kanssaan läpi. Olen iloinen, että hän on mukana.

Tamperelaisia edustavat taidekeräilijä Sara Hildén ja tutkija Saara Särmä. Hieman yllättäen, rohkea kirjailija-kolumnisti ja ex-poliitikko Rosa Meriläinen ei ole mukana. Miksei?

–Meriläinen kyllä mainitaan kirjassa. Hän ja Särmä ovat molemmat akateemisia feministejä ja profiloituvat niin samalla tavalla, että oli tehtävä valinta, Tuomi perustelee.

Elina Tuomi

Kirjassa on paljon viittauksia muihin naisvaikuttajiin; siten pyritään luomaan nuorille laajempaa kokonaiskuvaa.

Vahva – ei vihainen

Vaikka keskustelu tasa-arvokysymyksistä on 2010-luvulla jo arkipäivää, monet mieltävät feminismin edelleen riidanhaluisten miestenvihaajien aatteeksi.

Tuomelle feminismi on ennen kaikkea rauhan aate. Se on kaiken tasa-arvon edistämistä etnisyyteen, seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja uskontoon katsomatta.

Itse asiassa oma duunari-isä on yksi hänen tärkeimmistä esikuvistaan. Tämän esimerkki opetti, että kenestäkään ei sovi puhua halventavasti.

Lisäksi Tuomi on pitkässä parisuhteessa miehen kanssa. Puoliso kunnioittaa hänen määrätietoisuuttaan ja vahvuuttaan.

Kerran Tuomi näki miehen olan yli tämän lukevan internetistä artikkelia, jonka otsikko kuului: How to date an alpha female? Miten tapaillaan johtajanaarasta?

Silloin johtajanaaras herkistyi.

Jotta nuoret ajattelisivat itse

Tuomen ensimmäinen tietokirja ilmestyy elokuussa 2018. Hänen seitsemän vuotta jatkunut uurastuksensa tasa-arvon ja itsenäisen ajattelun edistämiseksi on alkanut kuitenkin jo näkyä luokkahuoneessa.

Eräänä aamuna hänen oppilaansa olivat vastaamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyyn, kun yksi lapsista nosti katseensa tietokoneen näytöstä ja viittasi.

–Opettaja. Tässä kyselyssä voi valita sukupuoleksi vain tytön ja pojan. Entä jos joku on transsukupuolinen? Mitä se laittaa tähän?

Tuomen luokka on erityisluokka, jolle oppilaat tulevat esimerkiksi luki-vaikeuksien, keskittymisen haasteiden ja toisinaan käytöspulmien vuoksi. Puolet ryhmästä on maahanmuuttajataustaisia. Kysyjä oli 11-vuotias ”poikaoletettu”, kuten Tuomi sukupuolisensitiivisesti painottaa.

Opettaja oli tikahtua tyytyväisyyteensä.

–Hemmetin hyvä kysymys, Tuomi nyökkäsi ja välitti oppilaansa terveiset THL:lle Twitterissä.

Kohta laitos köhäisi vastauksen.

–Kiitos. Välitämme viestin eteenpäin ja otamme jatkossa paremmin huomioon sukupuolen moninaisuuden.