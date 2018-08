Onko maailman tunnetuin musiikkikoulutussysteemi vain vallanpitäjien juoni? – Tähtipianisti arvostelee kovin sanoin maailmalla hehkutettua järjestelmää

Harri Hautala Aamulehti

Venezuela tunnetaan paitsi öljystään ja poliittista ongelmistaan myös uraauurtavaksi klassisen musiikin koulutusjärjestelmäksi kehutusta El Sistemasta, eli Systeemistä.

Venezuelalaisen musiikki-ihmeen väitetään pelastaneen satoja tuhansia lapsia kaduilta köyhyydestä ja kurjuudesta. El Sistemasta on tullut julkisuudessa eräänlainen ”pelastuksen evankeliumi” ja esimerkki muille maille varsinkin Latinalaisessa Amerikassa. Sitä on jopa verrattu Gandhin ja äiti Teresan työhön.

Nyt Venezuelan tunnetuimpiin ja maailmalla menestyneimpiin muusikoihin kuuluva pianisti Gabriela Montero asettaa sankaritarinan ylle tumman varjon Facebookissa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä, jonka hän on lähettänyt kapellimestaritähti Sir Simon Rattlelle.

Aikaisemmin muun muassa Venezuelan ihmisoikeustilannetta arvostelleen Monteron on nyt kimmastuttanut espanjalaisessa El Pais -lehdessä julkaistu Simon Rattlen haastattelu, jossa arvostettu englantilaiskapellimestari oli säälitellyt poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen ahdinkoon joutunutta Venezuelaa ja erityisesti maan kuuluisinta muusikkoa, kapellimestaritähti Gustavo Dudamelia.

Espanjassa nykyisin asuva Montero viestii Rattlelle, ettei El Sisteman lippulaivaorkesteria vuosia johtanut Dudamel suinkaan ole mikään uhri, vaan chavezilaisen hallinnon palveluksessa ollut multimiljonääri, joka otti kaiken mahdollisen hyödyn irti valtiojohtoisesta El Sistemasta.

”Dudamel on hyötyjä. Omasta vapaasta tahdostaan hän nautti vuosikausia presidentti Hugo Chavezin, Nicolas Maduron (nykyinen presidentti) ja Jose Antonio Abreun (El Sisteman perustaja) tarjoamasta eliitin elämäntyylistä yksityislentokoneineen. Hän palveli auliisti voimia, jotka ovat tuhonneet maani.”

Sittemmin Dudamelin on kerrottu kritisoineen Maduron toimia, mutta Montero ampuu senkin väärinkäsityksen alas.

"Kasvonsa säilyttääkseen Dudamel vain julkaisi työnantajansa Los Angelesin filharmonikkojen johtokunnan toivomuksesta laimean demokratian palauttamista toivovan julkilausuman."

Valtava pakolaiskriisi

Gabriela Montero pitää Sir Simon Rattlea tyypillisenä länsimaisena hyödyllisenä idioottina, joka on hyväuskoisesti sisäistänyt Venezuelan eliitin kertomukset ja välittänyt niitä eteenpäin.

Rattlen surkutellessa Dudamelin ja maasta pakoon lähteneiden muusikoiden kohtaloita, Montero korostaa maan todellisen inhimillisen hädän laajuutta.

”Miljoonat ihmiset ovat lähteneet Venezuelasta pakoon, onnekkaat lentäen tai laivalla, muut jalan. Kyseessä on pakolaiskriisi, jonka laajuus saattaa ylittää Syyrian sodan pakolaiskriisin rajat. Ja tämän kriisin syynä on Chavismo (Chavezin luoma sosialistinen aate) ja sitä nykyisin ylläpitävä barbaarinen Maduro.”

Rahaa tarjottiin

Montero arvostelee myös muusikoita, jotka aiemmin hyötyivät maan systeemistä, mutta nyt talouden luhistuttua ovat tekeytyneet uhreiksi.

”Todellisia uhreja ovat kuitenkin maan miljoonat köyhät”, Montero kirjoittaa.

Hänen mukaansa venezuelalaiset ovat jo vuosia sitten lakanneet uskomasta El Sisteman ”pelastuksen sanomaan”.

”Venezuelassa sanotaan sen sijaan, ettei samaan aikaan voi palvella Jumalaa ja Paholaista."

Montero on itsekin saanut peruskoulutuksen Venezuelassa, mutta lähtenyt maasta jo aikoja sitten.

Hän kertoo, että jos hän olisi pysynyt Venezuelassa ja valjastanut kykynsä hallinnon palvelukseen, huoleton elämä olisi ollut edessä: ”Minulle tarjottiin rahaa loppuelämäni tarpeisiin”.

Keskiluokan hanke

El Sistemaa on arvosteltu aikaisemminkin. Systeemistä muutama vuosi sitten kirjan tehnyt englantilainen tutkija Geoff Baker havaitsi, että päinvastoin kuin maailmalla on luultu, El Sistema on ollut ennen kaikkea keskiluokan, ei köyhälistön, ilmiö.

El Sistemalla on hänen tietojensa mukaan pönkitetty valtaapitävien asemaa, pidetty keskiluokka tyytyväisenä ja kirkastettu Venezuelan mainetta maailmalla.

Itse systeemin Baker huomasi olevan täynnä pakottamista, julmuutta ja jopa orjuuden kaltaisia piirteitä, joilla nuorista tehtiin puoliväkisin osa venezuelalaisen yhteiskuntajärjestelmän menestyskertomusta.