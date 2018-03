Juha Sihto Aamulehti

Ei Disneyland missään Yhdysvalloissa tai Ranskassa sijaitse, vaan täällä. Itse asiassa koko Finland on Disneyland, sillä väkilukuun suhteutettuna Suomessa luetaan enemmän Disney-sarjakuvia kuin missään muualla maailmassa.

Jos oikein tarkkoja ollaan, asumme Akulandiassa. Suuri osa telluksesta ihailee Mikki Hiirtä, Suomessa rakkain Disney-hahmo on ehdottomasti Aku Ankka. Mikki on hiukan näsäviisas partiopoika, Aku puolestaan lähes itsetuhoisuuteen saakka rehvakas juntti, joka ei lannistu, vaikka saisi peräkärryllisen margariinia niskaansa. Lienee selvää, kumpi on lähempänä suomalaisen sydäntä.

Rehellisyyden nimessä on kuitenkin sanottava, että ajan hammas on nakertanut isoimman ponnen myös Akusta. Sarja horjuu harmittavan usein väsähtäneisyyden ja tekopirteyden välimaastossa. Aikuislukija kokee ilonhetkiä lähinnä klassikkosarjojen äärellä.

Vaan nyt on aihetta kärrynpyöriin. Kokoelma kotimaisten kykyjen muutama vuosi sitten kirjoittamia ankkatarinoita puhaltaa tomuja Akun merimiespuserosta. . Perinteitä kunnioitetaan, mutta ote on tuore. Ehkä aika ei sittenkään ole ajanut “maailman hauskimman kuvasarjalehden” ohi.