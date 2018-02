Huikea näyttelijäsuoritus: On ihme, jos tästä roolista ei tule Oscaria

Pekka Eronen

"Raiskattu kuollessaan. Eikä vieläkään pidätyksiä. Kuinka ihmeessä, sheriffi Willoughby?"

Ei kiertelyitä, ei kaarteluita, ei kohteliasta käytöstä: elokuva lähtee liikkeelle niistä kolmesta tienvarren mainostaulusta, joihin sen nimikin viittaa.

Nainen nimeltä Mildred Hayes on käynyt mainosfirman nuoreltamieheltä (John Hawkes) vuokraamassa näkyvän tilan viestilleen, koska hänen tyttärensä murhan tutkimukset eivät ole edenneet kuukausiin. Tuskan, ikävän ja itsesyytöksen kokoiset kirjaimet potkivat eloa koko missourilaiseen pikkukaupunkiin.

McDormand loistaa

Nuoren pojan yksinhuoltajaksi jäänyttä Mildrediä näyttelee Frances McDormand – tavalla, joka tuo mieleen takavuosien Clint Eastwoodin. Mildred on työhaalareissa harppova, keski-ikäinen äiti, mutta hänessä on samaa tiukkaan puserrettua raivoa kuin Dirty Harryssa. Oikeutta on saatava, sattuipa siinä hommassa ketä vain, minne vain.

Samanlaisia, ytimeen yltäviä rooleja McDormand on tehnyt aiemminkin. Haalari-Mildredissä on sekä Fargon poliisipäällikön Marge Gundersonin eleetöntä tehokkuutta että Oliver Kitteridgen ärhäkkyyttä samannimisestä HBO-sarjasta. Kaikki kolme naista kohdataan mustan komedian ja inhimillisen draaman risteyksestä.

Niinpä Martin McDonaghin elokuva rätisee sähköä aina, kun McDormand on kuvassa. Oscar-pysti odottaa.

Herkillä on jokainen

Mainostaulussa mainittua sheriffiä esittää Woody Harrelson. Ei Willoughby ole hyydyttänyt murhatutkimuksia laiskuuttaan tai ilkeyttään. Johtolangat vain ovat loppuneet kesken.

Lisäksi kuolevaisuuden ajatus on juuri raapaissut syvältä hänen omassakin elämässään.

Jokainen onkin tässä elokuvassa omalla tavallaan herkillä ja haavoittuvainen. Jopa sheriffi Willoughbyn alainen ja kääntöpuoli, tuittupää mammanpoika Dixon (Sam Rockwell).

Juuri tämän kohdalla Three Billboards... joutuu melkein kohtalokkaaseen sivuluisuun. Ohjaaja-käsikirjoittaja McDonagh tahtoo toistaa parhaan elokuvansa, palkkamurhaajadraama Kukkoilijoiden (In Bruges, 2008), sovituskuviota. Ilmankin olisi pärjätty.

Synti ja sovitus

Tuskin on sattumaa, että Three Billboards... alkaa pääsiäisviikosta, kärsimyksen, sovituksen ja ylösnousun juhlasta. Väkivaltaisimpina hetkinään se on Sylvester Stallonen ja Mel Gibsonin tapaisten ajattelijoiden alkukantaisilla linjoilla: vasta kun veri lentää, nahka palaa ja luita katkeaa, heikko ihminen on valmis tekemään moraalisesti oikeita valintoja.

Semmoinen jättää muuten fiksusta ja tunteikkaasta elokuvasta vähän tunkkaisen, ristiriitaisen maun.