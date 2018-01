"Olen ravistellut, tahallaan tai tahtomattani, äitiyden kapeita muotteja" – Laura Sippola on Suomen ensimmäinen lauluntekijätohtori

Tomi Nordlund

Kokeneen laulaja-lauluntekijän Laura Sippolan uutuuslevy Intermezzo tarjoaa lauluja vanhenemisesta, onnellisuudesta, äitiydestä ja ruuhkavuosista.

–Olen ravistellut, tahallaan tai tahtomattani, äitiyden kapeita muotteja. Äitiys laittoi minut myös kehittämään uusia biisinkirjoitustekniikoita. Koska aikaa kirjoittamiselle ei yksinkertaisesti ollut, kirjoitin biisien aiheet pitkälle päässäni. Kun viimein sain paperin eteeni, tiesin jo, mitä kirjoittaa.

Suomen ensimmäistä lauluntekijätohtoria kiinnostavat myös yhteiskunnalliset aiheet. Hän ottaa lauluissaan kantaa ajan kuvaan.

–Onnellisuus on nykyään valtava bisnes. Sen saavuttamiseksi on valtava määrä oppaita ja ideologioita. Se on toisaalta inhimillistä, mutta näen sen myös absurdina.

Sippolan mukaan hänen musiikkiinsa ensi kertaa törmäävien tyypillisin reaktio on ihastunut yllättyminen.

–Kuuntele levy, jos haluat tai uskallat pysähtyä, hän suosittelee.

Intermezzo julkaistaan 19. tammikuuta.

Elämä on vitsi

Tapani Kansalainen julkaisee perjantaina kolmannen albuminsa nimeltä 52 kammioo. Liiallista täydellisyyden tavoittelua on vältetty.

–Biiteissä pienet epärytmisyydetkin ovat vain bonusta, eikä vokaalejakaan lähdetty loputtomasti hiomaan, hän kertoo.

Lopputulos on tamperelaisräppärin mukaan eheä ja tiukka paketti, josta ei täytebiisejä löydy.

Kappaleiden aiheet pyörivät erakoitumisen, ahdistuksen ja syrjäytymisen ympärillä.

–Synkkiä aiheita mutta tietysti sarkastisella huumorilla käsiteltynä, koska elämähän on yksi iso vitsi. Ei kyseessä silti mikään synkistelylevy ole. Ja löytyy sieltä joukosta toki pari punchline-biisiäkin.

Levyllä vierailee artistin ystäviä Tykopaatista Opaaliin, Huutavaan Vääryyteen, Rico Tubbsiin, Sami Sippolaan ja Ville Rauhalaan.

Päähän potkituille

Pekka Potka

Spigu tarkoittaa huumeslangissa ruiskua, mutta musiikkipuolella se on folkmies Ville Linnan artistinimi. Spigun musiikkia on kutsuttu muun muassa kaupunkifolkiksi. Kolmosalbumi Kiehuvan järven maa julkaistaan perjantaina.

–Biisit tulivat sieltä, missä biisit ikinä asuvatkaan. Aina kun niitä vähiten odottaa, niin ne saapuvat vierailulle, hän selvittää.

Albumi äänitettiin bändin kera pitkälti ensimmäisillä otoilla. Liikoja ei siis hiota ja säädetä, mutta Spigun säveltaiteessa on jotain vielä olennaisempaa.

–Tämä musiikki on aina niiden puolella, joita potkitaan päähän.

Unelmien Amerikka

Heidi Kero

No niin, ehkä on jo aika päästä yli bändin käsittämättömästä nimestä ja keskittyä musiikkiin. Kouvolalainen Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS? on ehtinyt toiseen albumiinsa, joka on bändin mukaan esikoista henkilökohtaisempi ja monipuolisempi. Tammikuun 19. päivä julkaistava teos kantaa nimeä Jazzbelle 1984 / 1988.

–Jazzbellet olivat 1920-luvun prostituoituja. Nyt tässä melkein 100 vuotta myöhemmin biiseissä seikkailevat nykyajan Isebelit, laulaja-basisti Susanna Stemma-Sihvola selvittää.

Kosketinvetoista garagea soittava trio teki kesällä Britannian-kiertueen. Tavoitteet ovat jatkossakin ulkomailla.

–Keväällä lähdetään kiertämään Eurooppaa ja Britanniaa, mutta kyllä Ameriikka on se unelma!

Täsmähitiksi Radio Suomeen?

Sara Vertanen

Tammela 33100 -yhtye rakentuu aviopari Jaani ja Annaleena Haapasalon ympärille. Yhtyeen 26. tammikuuta julkaistava Valoa kohti sisältää tyylilajeja akustisesta folkista suomirockiin ja moderniin poppiin.

Tammela 33100 julkaisee maanantaina 8. tammikuuta albumiltaan toisen singlen nimeltä Sammalsaari.

Kappaleessa käsitellään runollisesti vanhenemista ja vieraantumista. Sammalsaari kuuluu bändin omiin suosikkeihin.

”Olemme pilke silmäkulmassa ajatelleet, että Sammalsaari on tulevan levyn Radio Suomi -täsmähittimme. Olisi hienoa kuulla tämä kappale radiosta kesäisenä keskiyönä hyttyssavun palaessa mökin terassilla”, kappaleen säveltäjä ja sanoittaja Jaani Haapasalo kuvailee.

Hitaasti sykkien

Soliti

Turkulainen indiepopyhtye Cats of Transnistria valmistautuu toisen studioalbuminsa julkaisuun. Laulaja Henna Emilia Hietamäen mukaan 2.2. julkaistavan albumin nimi Opium viittaa kahteen suuntaan.

–Ensinnäkin se kuvastaa levyn tunnelmaa ja vaikutusta. Hitaasti sykkivän musiikkimme yhtenä tavoitteena on rauhoittaa keskushermostoa.

–Toinen merkitys liittyy kappaleiden tarinoissa toistuviin teemoihin: hedonismiin, pakenemiseen, itsensä kadottamiseen ja riippuvuuteen.