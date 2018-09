Ohjaaja Spike Lee Suomeen – Jasper Pääkkönen esitti kutsun

Miia Vatka

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali saa tänä vuonna vieraakseen joukon nimekkäitä elokuvantekijöitä.

Festivaalin kunniavieraaksi saapuu amerikkalaisohjaaja Spike Lee, jonka vierailu huipentuu masterclassiin yleisön edessä Korjaamo Kino Bio Rexissä.

R&A esittää Leen elokuvista Suomen elokuvateattereissa ällistyttävät katsojaluvut saaneen uutuuden BlackKklansman sekä vuoden 1989 Do The Right Thing – Kuuma päivä.

–Lee on paikalla Bio Rexissä lauantaina 22. syyskuuta ja vastaa yleisön kysymyksiin. Haastatteluja hän tulee antamaan vain vähän, festivaalin viestintäkoordinaattori Riikka Pennanen sanoo.

Leen vierailu järjestetään Yhdysvaltain suurlähetystön ja R&A-festivaalin yhteistyönä BlacKkKlansman-näyttelijä Jasper Pääkkösen aloitteesta.

–Jasper kertoi Leen maininneen Cannesissa olevansa kiinnostunut tulemaan Suomeen. Siitä asia lähti kehittymään, Pennanen kertoo.

Lue myös: Jasper Pääkkönen on valehdellut medialle olinpaikkansa, ja hyvästä syystä – Nyt hänestä tulee Hollywood-tähti umpirasistisena Felixinä Yhdysvaltojen tämän hetken tärkeimmässä elokuvassa

–Do The Right Thing – Kuuma päivä esitettiin kaikkien aikojen toisilla Rakkautta & Anargiaa -festareilla ja siitä asti ohjaajan saaminen Suomeen on ollut taiteellisen johtajamme unelma, Pennanen iloitsee.

Rakkautta & Anarkiaa Festivaali Helsingissä 20.–30. syyskuuta