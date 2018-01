Ohjaaja paljastaa, miten Sillasta tuttu tanskalaistähti saatiin mukaan suomalaiseen elokuvaan

Matti Kuusela Aamulehti

Mitä ihmettä? Osaako Olavi Uusivirta soittaa viuluakin noin vietävän hyvin?

Kysymys nousee väkisin mieleen, kun katselee Viulisti-elokuvaa. Siinä Uusivirran esittämä Antti eläytyy Mendelssohnin viulukonserttoon niin väkevästi, että epäilevä katsojakin lumoutuu ja alkaa uskoa ihmeeseen.

Kyllä se itse siinä soittaa, piru vieköön.

Vai soittaako?

–Eräällä tavalla soitan. Se tarkoittaa sitä, että kaikki paikat, otteet ja sormitukset ovat täysin oikeat, Uusivirta sanoo.

–Ääni tulee kyllä yleensä muualta, hän tunnustaa.

–Oskari Eirola on todellinen taituri ja loistava, nouseva kyky, Uusivirta kehuu viulukonserton "oikeasti" soittavaa nuorukaista.

Janne Ruotsalainen

Lopputulos on loistava, mutta alku ei paljon luvannut.

–En ollut ikinä soittanut viulua. Koekuvauksiin mennessäni lainasin naapurin viulua, Uusivirta kertoo.

Jo viulun kantaminen oli opeteltava kantapään kautta.

–Minulle annettu viulu oli melkoisen arvokas soitin. Ensiksi minun pitikin oppia kulkemaan viulun kanssa ratikalle ilman että koko ajan pelkäsin pudottavani sen. Pitäähän viulun käsittelyn näyttää elokuvassakin luontevalta, Uusivirta selittää.

–Kaikki kunnia omasta soittamisestani kuuluu soitonopettajalleni Sanna Salmenkalliolle, Uusivirta korostaa.

–Hän sanoi minulle heti, että viulunsoitossa mitään oikotietä ei ole. Kyse on vain siitä, miten korkealle rima asetetaan. Ja minähän asetan sen aina liian korkealle, Uusivirta nauraa.

Kova tavoite tarkoitti sitä, että puoli viime vuotta Uusivirta vietti aamusta iltaan viulun kanssa. Harjoitustunteja kertyi jopa neljä päivässä.

–Onneksi sain käyttää alussa hartsitonta jousta, jolloin ääntä ei kuulu. Niin kammottavaa soittoa en olisi ikinä pystynyt itsekään kuuntelemaan.

Kuinka kannan viulua?

Urakka oli melkoinen. Mutta olisiko elokuvan voinut tehdä toisinkin? Siis siten, että olisit vain ollut soittavinasi?

–Tietysti olisi voinut tehdä. Mutta silloin sitä vain ei olisi voinut näyttää kenellekään. Kaikki uskottavuus olisi mennyt, Uusivirta tietää.

Miten on? Soittaako Olavi Uusivirta jatkossa keikoilla myös viulua?

–Kyllä se kieltämättä vähän kutkutti. Mutta minulta riistettiin viulu käsistä heti, kun kuvaukset oli saatu purkkiin, Uusivirta nauraa.

Janne Ruotsalainen

Myös naispääosaa esittävä Matleena Kuusniemi pitää elokuvassa viulua kädessään.

–Minun ei onneksi tarvinnut opetella soittamaan. Vedän alussa vain muutaman vedon, hän paljastaa.

Niin, Kuusniemen kouraisevasti esittämä huippuviulisti Karin joutuu elokuvan alussa auto-onnettomuuteen, saa sormiinsa hermovamman eikä voi jatkaa uraansa.

Hän alkaa opettaa – ja rakastuu oppilaaseensa, siis itseään liki 20 vuotta nuorempaan Anttiin. Yhdessä he hiovat Mendelssohnin viulukonserttoa aamusta yöhön.

–Tulihan siitä korvamato, myöntää Kuusniemi. –Melodia on kuitenkin niin hieno, ettei siihen kyllästynyt.

Matleena Kuusniemen sielukkaat kasvot ovat elokuvassa alati esillä. Ja usein aivan läheltä. Miltä niitä tuntuu katsella?

–Alussa se on rankkaa, näkee vain virheitä ja huomaa, miten kauhealta jostain kulmasta näyttää, Kuusniemi tunnustaa.

–Aika pian sen unohtaa ja alkaa katsoa henkilöä, Karinia. Järkyttyy siitä, miten kamala ihminen hän on.

Malla Hukkanen

Uskottava kusipää

Onko Karin oikeasti kamala nainen?

–Ainakin mä olen onnistunut tekemään hänestä aika uskottavan kusipään, Kuusniemi nauraa.

–Karin on hyväksikäyttäjä, se on selvää. Kuitenkin rooli pitää tehdä niin, ettei henkilöstä tule liian vastenmielistä. Häntä pitää jaksaa katsoa loppuun asti, Kuusniemi miettii.

Elokuvassa on myös pitkä rakastelukohtaus. Miltä tuntuu näytellä orgasmia?

Kuusniemi ei vastaa heti, katsoo silmiin, sanoo:

–Mielestäni Karin ei saa elokuvassa orgasmia. Kohtaus on älyttömän pitkä, mutta siinä ei ole kysymys vain seksistä vaan myös kuolemasta. Karin käyttää Anttia seksuaalisesti hyväkseen, koska on menettänyt kyvyn soittaa, Kuusniemi pohtii.

–Viulistissa on ennen muuta kyse luopumisesta ja menettämisestä, kiteyttää Matleena Kuusniemi perjantaina ensi-iltaan tulevan elokuvan.

Miten Karinin käy? Selviytyykö hän menetyksestä?

–Hän sukeltaa syvälle, mutta pääsee mielestäni lopulta pinnalle.

Kolme komeaa miestä

Kuusniemellä on elokuvassa kolme miestä: ailahtelevaisen Antin lisäksi asiallinen aviomies Jaakko ja hurmaava kapellimestari Björn.

Jaakkoa esittää Samuli Edelmann, Björniä tanskalaistähti Kim Bodnia, jonka suomalaiset oppivat tuntemaan television Silta-sarjasta.

Kuka miehistä on ihanin?

–Ai oikeassa elämässäkö, Kuusniemi kysyy hymyillen.

–No, sitä en rupea valitsemaan. Samuli on vanha tuttu, hänen kanssaan on aina hyvä tehdä töitä. Kim on aivan mahtava persoonsa. Ja häneltä jopa oppi jotakin, hän paljastaa.

–Hänellä on täysin omanlainen metodi. Hän sekoittaa roolihahmonsa ja siviiliminänsä varoittamatta, hetkenä minä hyvänsä, leikkaa tuosta vain todellisuudesta toiseen, Kuusniemi kuvailee.

–Kimillä on ilmiömäinen kysy olla aina läsnä. Itse ei tarvitse näytellä lainkaan, ottaa vain vastaan, mitä tulee.

Viiden vuoden urakka

Viulisti alkoi syntyä viisi vuotta sitten.

–Sain ensimmäisen käsikirjoituksen Emmi Pesoselta. Ihastuin heti, kertoo ohjaaja Paavo Westerberg.

–Kirjoitimme yhdessä monta versiota, tarina tarkentui ja syventyi. Näyttelijöiden hakeminen oli sekin pitkä prosessi. Olin erittäin onnekas: sain elokuvaan juuri ne ihmiset, jotka halusin.

Niin, miten ihmeessä onnistuit suostuttelemaan Kim Bodnian mukaan? Hän on sentään iso eurooppalainen tähti.

–Lähetin käsikirjoituksen. Hän luki sen ja piti siitä. Tapasimme Kööpenhaminassa, juttelimme kolme tuntia ja asia oli sillä selvä, Westerberg sanoo.

Westerberg kiittelee Olavi Uusivirran asennetta.

–Hän aloitti viulunsoiton aivan nollasta. Olavi on kuitenkin opetellut soittamaan kitaraa ja tiesi, mistä harjoittelusta on kysymys. Se auttoi paljon.

Mendelssohnin viulukonsertto on elokuvassa isossa roolissa. Miksi juuri Mendelssohn eikä esimerkiksi Sibelius?

–Kävimme läpi parikymmentä kuuluisaa vilukonserttoa. Tämä vain tuntui sopivan parhaiten. Yksi tärkeä asia on, että melodia nousee nopeasti esiin, Westerberg sanoo.

–Se on myös uskottava valinta: juuri tätä viulukonserttoa käytetään viulunsoiton opetuksessa kaiken maailman musiikkiopistoissa, Westerberg tietää.

Entä Sibeliuksen viulukonsertto? –Kyllä me sitäkin mietimme. Se olisi ollut liian ilmeinen, Westerberg sanoo.

Viulisti on ensimmäinen pitkä elokuvasi. Tuliko esikoisesta hyvä?

–Olen siihen tosi tyytyväinen, Paavo Westerberg vastaa.