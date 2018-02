Nuori säveltäjä sai ison tehtävän – Rasmus Puur säveltää oopperan Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhiin

Erik Ahonen Aamulehti, Tallinna

Vasta 24-vuotias säveltäjä Rasmus Puur aiheutti viime joulukuussa melkoisen yllätyksen voittamalla Viron kansallisoopperan eli Estonia-teatterin järjestämän sävellyskilpailun. Osanottajien nimiä ei ole kerrottu, mutta todennäköisesti mukana oli monia Viron kuuluisimpia säveltäjiä.

Kilpailussa etsittiin oopperaa vuodelle 2018, jolloin Viron ensimmäisestä itsenäistymisestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Voitto meni symbolisesti juuri sopivalle miehelle, koska Puur on syntynyt vuonna 1991, vain viitisen kuukautta ennen Viron toista itsenäistymistä.

Puur myöntää, että voitto tuli yllätyksenä.

–odellakin! En tiedä, mitä muut säveltäjät ajattelevat voitostani, mutta ainakin silloin, kun tulos julkistettiin, tuntui, että ihmiset olivat puolellani, Puur kertoo.

Kysymykset pysyvät samoina

Oopperan libretto pohjautuu Jaan Kruusvallin näytelmään (Pilvien värit). Vuonna 1983 julkaistu näytelmä oli omana aikanaan merkittävä tapaus. Se kertoi toisen maailmansodan jälkeen maasta paenneista virolaisista eli aiheesta, joka oli Neuvostoliitossa tabu.

Puur löysi Kruusvallin tekstin noin vuosi sitten.

–Vanhempieni ikäiset ihmiset tuntevat näytelmän hyvin ja lähes kaikki ovat nähneet sen. Se oli heille tärkeä. Nuoremmille se ei kuitenkaan enää ole tuttu, mutta minua se kosketti.

Puur ei käytä näytelmää sellaisenaan, vaan ensimmäinen näytös sijoittuu 1980-luvun loppuun ja toinen 1990-luvun alkuun. Kyse on siis vuosista ennen itsenäistymistä ja sen jälkeen.

–Ooppera keskittyy siihen, että jotkut kysymykset pysyvät eri aikoina samoina. Miksi esimerkiksi ihmiset ovat halunneet lähteä pois? 1980-luvulla ihmiset kokivat kuuluvansa yhteen, miksei niin voisi olla nytkin?

Massatapahtumat tärkeitä

Viime vuonna Puur voitti työryhmän osana myös vuonna 2017 pidettävien Viron nuorten laulujuhlien ideakilpailun.

Ennen Viron itsenäistymistä Tallinnan Laululavan massatapahtumat saivat myös poliittista merkitystä, ja tärkeitä laulujuhlat ovat Puurin mukaan vieläkin.

–Tottakai ne ovat. Laulujuhlien aikaan ihmisillä on yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, he ovat ystävällisiä ja avuliaita. Kun juhlat loppuvat, tunnelma katoaa. On tärkeää kokea tällaisia tunteita myös tulevaisuudessa.

Taattuun virolaiseen tapaan Puur säveltää mielellään laulumusiikkia. Virolaisuutta on ehkä siinäkin, että hänen musiikkinsa on tonaalista ja useimmiten kaunista. Musiikillisesti hän ei siis vaikuta olevan nuori vihainen mies.

–Kyllä minä sitä vihaisuuttakin koen, mutta toistaiseksi tuntuu siltä, että saan senkin ilmaistua tonaalisuuden kautta. Tärkeintä on kuitenkin välittää joku viesti. En osaa kirjoittaa nuottiakaan, ellen tiedä, mitä haluan sanoa.