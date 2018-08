Nuori Leonardo DiCaprio kärsii kolhittuna nuorukaisena

Pekka Eronen

Tämän pojan elämä

★★★★ Kylläpä Leonardo DiCaprio näyttää nuorelta! Hän oli jo 18-vuotias, kun Michael Caton-Jonesin ohjaama kasvutarina sai ensi-iltansa, mutta Tobias-pojan hahmo on uskottava niin teini-iän viattomuudessa kuin kolhittuna nuorukaisenakin. Ellen Barkin on yksinhuoltajaäiti, joka törmää huonoihin miehiin ja lopulta Robert De Niron esittämään kotityranniin. Pohjalla on Tobias Wolffin omaelämäkerrallinen romaani. (USA 1993)

Yle Teema & Fem perjantai 10.8. klo 21.00

Scary Movie 5

★★ Luulisi, että niin kauan kuin elokuvia tehdään, niitä voidaan lyödä myös iloisesti lekkeriksi. Parodialeffojen tuubi on kuitenkin jo niin tyhjiin puristettu, että Scary Movie 5:lla on tarjota enää viimeiset liraukset. Koska sekin yleisölle kelpasi, on kai turha odottaa, että laji uudistuisi. Muun muassa Ashley Tisdale oli läsnä, kun helppoja vitsejä väännettiin Paranormal Activitysta, Black Swanista ja Cabin in the Woodsista. (USA 2013)

Hero perjantei 10.8. klo 21.00

Hot Shots! 2 - kaikkien jatko-osien äiti

★★★ Parodiatuubissa riitti tavaraa, kun tätä elokuvaa tehtiin. Alan uranuurtaja Jim Abrahams ohjasi komedian, jossa Charlie Sheen palasi lentäjäsankari Topper Harleyn rooliin amerikkalaista voimantuntoa pullistellen. Toiminnan miestä kaivataan Irakissa, jossa pelastusoperaatio on mennyt mönkään. Riemuun osallistuvat ykkösosasta tuttu Lloyd Bridges, Valeria Golino ja Rowan Atkinson. (USA 1993)

MTV3 perjantai 10.8. klo 22.35