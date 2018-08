Nuorena kuollut Kikka sieti julkisia törkeyksiä televisiossa saakka – uusi sukupolvi näkee tamperelaisen kohulaulajan täysin erilaisessa valossa

Vilma Flinkman Aamulehti

Edith Piaf osasi sentään laulaa, jota sinä et missään nimessä osaa. Katsellaan tässä Kikkaa, ei nyt ihan nuorta enää, mutta ihan hyvässä kunnossa kuitenkin Sä teet tällaista europurkkaa, joka on Yleisradiolla boikotissa. Se on liian helppoa ja…